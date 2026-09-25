FOTO Omul din spatele lui Raphinha: ”El mi-a schimbat viața!”

Omul din spatele lui Raphinha: ”El mi-a schimbat viața!” La Liga
SPORT.RO
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Raphinha (29 de ani) este legitimat la FC Barcelona din vara lui 2022.

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Raphinhala ligaBarcelonaHansi Flick
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Catalanii l-au transferat pe internaționalul brazilian în urmă cu patru ani de la Leeds, pentru 58 de milioane de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau la 45 de milioane.

Acum, Raphinha, care a înscris 89 de goluri și a oferit 62 de pase decisive la Barcelona în 185 de apariții, este cotat de Transfermarkt la 70 de milioane de euro.

Omul din spatele lui Raphinha: ”El mi-a schimbat viața!”

În vara lui 2024, Barcelona l-a numit ”principal” pe Hansi Flick, iar Raphinha a dezvăluit că neamțul este cel care i-a schimbat viața, mentalitatea și care i-a dat poftă și mai mare de joc.

”Hansi Flick e cel care mi-a schimbat viața. O să spun mereu asta! El e persoana care mi-a schimbat mentalitatea, la club și în viața mea. 

Când un antrenor îți dă încredere, nu ai nevoie decât de câteva cuvinte. Am simțit că a avut încredere pe deplin în mine”, a spus Raphinha, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

  • Raphinha a mai jucat de-a lungul carierei sale la Guimaraes, Leeds, Sporting, Rennes și Avai


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