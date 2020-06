Se intampla in Europa! Cum arata dupa pandemie tribunele care candva erau arhipline! Diferenta e impresionanta! 

In timp ce pe romani pandemia ii tine departe de stadion, in alte state europene suporterii pot merge in numar limitat sa-si sustina favoritii.

Se intampla asta si in Danemarca. Astazi, la meciul dintre Brondby si FC Copenhaga, incheiat cu scorul de 1-1, autoritatile au permis accesul in tribune pentru aproximativ 3.000 de spectatori.

Doar pentru 3 partide danezii au permis prezenta suporterilor pe stadion. In acest fel, se incearca revenirea la viata normala dupa ce au fost ridicate restrictiile dupa pandemia de coronavirus.

Trebuie mentionat, insa, ca Danemarca are mai putin de 12.400 de cazuri de Covid-19 si doar 600 de decese cauzate de noul virus, in timp ce in Romania sunt peste 1.500 de decese si aproximativ 24.000 de infectari, acest numar fiind in crestere in fiecare zi.