BREAKING NEWS: Razboi TOTAL pe Steaua! FCSB, ofensiva dezlantuita: "Talpan a luat o sigla care n-a fost niciodata a CSA!" Suporterii intra in PROCES

Fanii FCSB au infiintat asociatia 'Salvati Steaua', care isi propune sa faca pace intre fanii ros-albastrilor si sa ii atraga alaturi de clubul lui Becali pe suporterii indepartati de culori dupa pierderea siglei.

Fostul lider al Peluzei Nord, Gheorghe Mustata, anunta ca mai multe factiuni din fostul grup de fani au revenit deja alaturi de FCSB. Mustata spune ca Virgil Boglea, avocatul care va conduce Asociatia 'Salvati Steaua', va face eforturi pentru recuperarea identitatii Stelei de catre FCSB.

"Steaua n-a retrogradat niciodata. Steaua e in Liga 1. Poate pentru altii Steaua a retrogradat si e in liga a 4-a, dar pentru mine nu. Noi ce vrem? Vrem sa stim cum a fost facuta preluarea echipei? Noi nu stim in 1998 cum s-a preluat echipa de catre domnul Paunescu. A fost o greseala de comunicare, ca nu s-a stiut de motivarile instantei, ce s-a pierdut, cum s-a pierdut, ce a castigat domnul Talpan. Talpan a castigat o sigla pe care CSA-ul n-a avut-o niciodata! Niciodata n-a avut-o! Vrem sa stim de ce am fost impartiti, cine ne-a impartit! Sunt semnaturi de la Armata catre domnul Paunescu atunci cand s-a cedat echipa. Asta e Steaua adevarata. Acum nu mai este Steaua echipa asta? Palmarescul nu e decis deocamdata. Vrem sa ne constituim parti civile cu totii", a spus Mustata.

Boglea explica ce argumente au suporterii in favoarea lor in disputa cu CSA Steaua. Avocatul spune ca are sustinerea FCSB si afirma ca Steaua Armatei, din liga a 4-a, nu poate sa ajunga in fotbalul profesionist din motive legislative. "Sectia de fotbal noua este constituita potrivit unei decizii a CSA. Vom face demersuri pentru clarificarea situatiei. Ne vom constitui intervenienti accesorii ai procesului care are legatura cu palmaresul. E cel mai pasnic demers pe care il putem face in acest moment. Continuitatea pe plan sportiv a fost apanajul SC Fotbal Club Steaua Bucuresti, care trebuie considerata in continuare continuatoarea seciei de performanta. CSA are personalitate juridica, dar echipa de fotbal nu are. FCSB, fosta Steaua Bucuresti, a continuat activitatea seciei de performanta. Potrivit legii 69 din 2000, orice club profesionist nu poate fi de performanta decat daca se constituie intr-o societatea comerciala sau o asociatie fara scop patrimonial. Daca ramane la MAPN, actuala echipa a CSA nu poate intra in sistemul de fotbal profesionist", a spus Boglea.