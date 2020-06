Henderson a vorbit in numele suporterilor: "Nu-i putem multumi indeajuns!" Ce spune capitanul lui Liverpool despre Jurgen Klopp

Capitanul lui Liverpool i-a facut un portret lui Jurgen Klopp, prezentandu-l din perspectiva suporterului.

Jordan Henderson este unul dintre fotbalistii care si-a imbunatatit jocul dupa colaborarea cu Jurgen Klopp, iar acum este unul dintre oamenii de baza ai echipei. Acum mijlocasul, desemnat cel mai bun jucator englez in 2019, l-a descris pe antrenorul lui Liverpool din punctul de vedere al fanilor.

"Ca suporter, nu pot sa ii multumesc niciodata pe deplin lui Klopp pentru ce a facut pentru club. Sa vezi Liverpool castigand Champions League a fost mereu un vis. Vorbim de cea mai importanta competitie inter-cluburi din lume, iar Jurgen ne-a facut sa castigam aceasta competitie", a declarat Henderson, intr-o discutie pentru podcast-ul The Locker Room.

Reamintim ca Premier League revine in aceasta saptamana. Liverpool joaca duminica, de la ora 21, contra lui Everton. Lideri detasati in clasament, "cormoranii" au nevoie de doar 6 puncte pentru a-si adjudeca trofeul, primul titlu de campioana dupa 30 de ani. Acesta ar putea fi sarbatorit chiar mai devreme, daca Arsenal reuseste sa castige pe Etihad, cu Manchester City, in partida de miercuri, de la ora 22:15.