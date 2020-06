Salah a crescut in ochii suporterilor lui Liverpool! Cu ce gest EXTRAORDINAR si-a uimit fanii inainte de reluarea Premier League

Golgheterul lui Liverpool s-a intalnit la o benzinarie cu mai multi suporteri ai "cormoranilor", care l-au recunoscut si au inceput sa-i cante melodia pe care o fredoneaza la meciuri, pe Anfield.

Desi au pastrat distanta impusa, Salah a raspuns prietenos si i-a rasplatit pe fani intr-un mod la care nimeni nu se astepta. El si-a facut plinul de benzina la masina personala, iar cand a mers sa plateasca, a platit cate un plin pentru toti cei care asteptau la coada.

Gestul i-a impresionat pe suporterii care au facut imediat publica aceasta intalnire in mediul online, postarea devenind virala.

Unul dintre suporteri a scris ca il iubeste si mai mult pe Salah, pe care il considera eroul si tovarasul sau.

Acest gest al egipteanului a starnit reactii si in randul coechipierilor de la Liverpool. Dejan Lovren l-a felicitat pe Salah, spunand ca este impresionat si glumind cu privire la zgarcenia fotbalistului.

"Dar poti plati macar o data si pentru cafeaua mea? De obicei esti strans la punga, dar acum ai procedat bine", a scris Lovren pe contul sau de Twitter.

I heard that @MoSalah paid couple of days ago the gas for everyone on the petrol station...Great gesture ????????

But can you pay at least once for me the coffee?? Usually you are tight guy so I am surprised, but anyway well done.