Cosmin Olaroiu la nationala Romaniei a devenit un adevarat vis al suporterilor! Ce spune antrenorul despre preluarea bancii tricolorilor

Numele lui Cosmin Olaroiu s-a vehiculat de multe ori pentru banca nationalei, semn ca suporterii ar fi incantati de numirea sa.

Cosmin Olaroiu este antrenor la Jiangsu Suning in Superliga Chineza, insa a fost vehiculat tot timpul pentru tricolorii nostri. Intrebat de acest lucru, el a dorit sa clarifice faptul ca nu s-ar baga niciodata peste Mirel Radoi, care ii este parte din familie.

"Selectionerul romaniei este familia mea, este copilul meu, cum as putea sa ma gandesc ca as dori sa fiu selctionerul Romaniei in locul unui copil de-al meu? Cum as putea sa fac lucrul acesta? Cat de animal as putea sa fiu?", a spus Olaroiu intr-un interviu pentru Teleom Sport.

Mirel Radoi se va lupta sa duca Romania la Campionatul European de anul viitor. Tricolorii vor trebui sa treaca de barajul cu Islanda si apoi de meciul cu una dintre Ungaria sau Bulgaria.

Olaroiu este antrenorul lui Jiangsu Suning din martie 2018 si mai are contract pana la finalul anului 2021. De-a lungul carierei, el a mai antrenat echipele FC National, Steaua, Poli AEK, Al Hilal, Al Sadd, Al Ain, Al Ahli si Al Shabab si a fost selectionerul nationalei Arabiei Saudite in perioada decembrie 2015 - ianuarie 2015.