Scandal diplomatic după ce Lamine Yamal a sărbătorit titlul cu steagul Palestinei. Premierul Spaniei îl apără

Jucătorul formației catalane a stârnit reacții puternice la nivel internațional după ce a fluturat drapelul palestinian la petrecerea organizată pentru câștigarea campionatului. Gestul său a atras imediat reproșuri din partea ministrului israelian al Apărării, Israel Katz, care l-a acuzat de incitare la ură.
Replici tăioase între Israel și Spania
„În calitate de ministru al Apărării al Statului Israel, nu voi tăcea în fața incitărilor împotriva Israelului și a poporului evreu”, a scris Israel Katz pe platforma X.
Pedro Sanchez, premierul Spaniei, a intervenit public pentru a-i lua apărarea jucătorului iberic în fața acestor critici. „Cei care consideră fluturarea unui steag național «incitare la ură» fie și-au pierdut mințile, fie sunt orbiți de propria rușine.
Lamine a exprimat pur și simplu solidaritatea cu Palestina pe care o simt milioane de spanioli. Încă un motiv să fim mândri de el”, a transmis prim-ministrul spaniol.
Acțiunea fotbalistului a avut un ecou imediat în Gaza. Mai mulți artiști dintr-o tabără de refugiați au realizat o pictură murală de mari dimensiuni pe o zonă cu ruine, ilustrându-l pe fotbalist în timp ce flutură steagul palestinian.