Lamine Yamal, un transfer utopic pentru Real Madrid?! Florentino Perez a dat răspunsul: ”Cum să nu îmi placă de el?”

Problemele din teren s-au reflectat și în vestiar, iar mai mulți fotbaliști ar fi ajuns la bătaie. După un conflict fizic cu Aurelien Tchouameni, Federico Valverde a ajuns la spital. Ca situația să nu se mai repete, madrilenii pregătesc schimbări majore, mai întâi la nivel de bancă tehnică, unde preferat este Jose Mourinho , dar și la nivel de lot.

În cadrul interviului acordat pentru La Sexta, Florentino Perez a fost întrebat și despre schimbările care se vor produce în vară la Real Madrid.

Legendarul președinte al formației de pe ”Santiago Bernabeu” a dezvăluit că vor urma transferuri spectaculoase pentru gruparea ”blanco”, iar mai apoi a dat exemplul unor jucători de legendă pe care a reușit să îi convingă personal să semneze cu Real Madrid.

”Vor exista transferuri. Întotdeauna am adus jucători spectaculoși: Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, David Beckham. Apoi au venit Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema… M-am dus chiar la casa lui Benzema ca să-l conving să vină cu mine. Dacă văd un jucător bun, voi încerca să-l aduc. I-am transferat pe toți câștigătorii Balonului de Aur”, a spus Florentino Perez, citat de Marca.

Curiozitatea jurnalistului a mers chiar mai departe și l-a întrebat pe conducătorul lui Real Madrid în legătură cu un transfer ”utopic” pentru echipa de pe ”Bernabeu”, cel al lui Lamine Yamal, starul Barcelonei.

Deși a recunoscut că îl apreciază foarte mult pe Lamine Yamal ca fotbalist, Florentino Perez a declarat că nu are de gând să mai facă afaceri cu Barcelona, un club pe care îl consideră a fi unul corupt după cazul Negreira.

”Desigur că îmi place de el. Cum să nu-mi placă? Dar, cu situația pe care o avem acum cu FC Barcelona… nu vreau să am nicio legătură cu un club care a mituit arbitri timp de două decenii”, a recunoscut Perez.