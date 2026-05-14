Problemele din teren s-au reflectat și în vestiar, iar mai mulți fotbaliști ar fi ajuns la bătaie. După un conflict fizic cu Aurelien Tchouameni, Federico Valverde a ajuns la spital. Ca situația să nu se mai repete, madrilenii pregătesc schimbări majore, mai întâi la nivel de bancă tehnică, unde preferat este Jose Mourinho, dar și la nivel de lot.
Lamine Yamal, un transfer utopic pentru Real Madrid?! Florentino Perez a dat răspunsul: ”Cum să nu îmi placă de el?”
Real Madrid a avut parte de unul dintre cele mai slabe sezoane din ultimii ani, chiar dacă vestiarul este ”căptușit” cu staruri de top.
În cadrul interviului acordat pentru La Sexta, Florentino Perez a fost întrebat și despre schimbările care se vor produce în vară la Real Madrid.
Legendarul președinte al formației de pe ”Santiago Bernabeu” a dezvăluit că vor urma transferuri spectaculoase pentru gruparea ”blanco”, iar mai apoi a dat exemplul unor jucători de legendă pe care a reușit să îi convingă personal să semneze cu Real Madrid.
”Vor exista transferuri. Întotdeauna am adus jucători spectaculoși: Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, David Beckham. Apoi au venit Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema… M-am dus chiar la casa lui Benzema ca să-l conving să vină cu mine. Dacă văd un jucător bun, voi încerca să-l aduc. I-am transferat pe toți câștigătorii Balonului de Aur”, a spus Florentino Perez, citat de Marca.
Curiozitatea jurnalistului a mers chiar mai departe și l-a întrebat pe conducătorul lui Real Madrid în legătură cu un transfer ”utopic” pentru echipa de pe ”Bernabeu”, cel al lui Lamine Yamal, starul Barcelonei.
Deși a recunoscut că îl apreciază foarte mult pe Lamine Yamal ca fotbalist, Florentino Perez a declarat că nu are de gând să mai facă afaceri cu Barcelona, un club pe care îl consideră a fi unul corupt după cazul Negreira.
”Desigur că îmi place de el. Cum să nu-mi placă? Dar, cu situația pe care o avem acum cu FC Barcelona… nu vreau să am nicio legătură cu un club care a mituit arbitri timp de două decenii”, a recunoscut Perez.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News