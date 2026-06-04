Lamine Yamal, cel mai valoros fotbalist din lume

Centrul Internațional de Studii Sportive (CIES) îl vede pe Lamine Yamal ”în propria sa ligă”, comparativ cu ceilalți fotbaliști. El este estimat de CIES la 358 de milioane de euro, o sumă de-a dreptul amețitoare.

Site-ul de specialitate Transfermarkt îl evaluează pe Lamine Yamal la 200 de milioane de euro

La doar 18 ani, spaniolul este, într-adevăr, o adevărată bestie la FC Barcelona. Din 2023, de când joacă pentru prima echipă, a bifat 151 de apariții în toate competițiile pentru clubul Blaugrana, a înscris 49 de goluri și a oferit 52 de pase decisive.

Erling Haaland e pe 2. Cum arată TOP 10 cei mai valoroși fotbaliști din lume

Al doilea pe lista CIES e Erling Haaland, starul lui Manchester City, cu o valoare estimată la 227 de milioane de euro. Podiumul este completat de fotbalistul lui Real Madrid, Kylian Mbappe, care valorează 165 de milioane de euro.

Diferența e de la cer la pământ între Lamine Yamal, Erling Haaland și Kylian Mbappe. Mai jos, cum arată restul topului CIES: