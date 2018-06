David de Gea, gest fara precedent in fata premierului Spaniei. IMAGINI INCREDIBILE surprinse in timpul vizitei la echipa nationala a Spaniei

Portarul Spaniei, David de Gea a refuzat sa-l aplaude pe premierul Pedro Sanchez.

Gestul lui De Gea vine ca o razbunare pentru faptul ca Sanchez l-a criticat pe portarul Spaniei si celor de la Manchester United atunci cand acesta a fost acuzat de abuz sexual in urma cu doi ani.

Imaginile surprinse in timpul vizitei efectuate de premierul spaniol la echipa nationala inaintea deplasarii la Cupa Mondiala din Rusia il arata pe David de Gea stand cu mainile in buzunar in timp ce colegii lui il aplauda pe Pedro Sanchez.

Liderul socialist l-a criticat pe portar in urma cu doi ani, atunci cand acestuia din urma i-au fost aduse acuzatii de abuz sexual, pe care le-a dezmintit.

"Nu ma simt confortabil stiind ca De Gea este portarul echipei nationale", declara Sanchez la acea vreme.

David de Gea a profitat de vizita oficiala a noului premier al Spaniei pentru a se razbuna pentru declaratia rautacioasa facuta de Sanchez in urma cu doi ani.

Totusi, desi nu l-a aplaudat, De Gea i-a strans mana lui Sanchez in momentul in care acesta a ajuns pe stadion. Totusi, privirea portarului trada dorinta de a-i plati cu aceeasi moneda liderului spaniol.

Cu toate acestea, Pedro Sanchez a mers la De Gea dupa eveniment si i-a cerut iertare pentru comentariile facute.

Acuzatiile de abuz sexual la adresa spaniolului legitimat la Manchester United s-au dovedit a fi false.