Ruptura este totala! Cele 12 echipe care vor sa infiinteze Superliga au iesit din Asociatia Europeana a Cluburilor! Anunt de ultima ora

Printre ele se numara Real Madrid, Juventus, Barcelona, Liverpool si Manchester United. Ele isi doresc practic sa incaseze toti banii din drepturile de televizare si din sponsorizari, fara ca acestia sa mai fie 'filtrati' de UEFA.

Si se pare ca drumul pe care s-a pornit este ireversibil. Potrivit RMC Sport, cele 12 cluburi au demisionat din toate functiile pe care le detineau in Asociatia Europeana a Cluburilor, dar si din Consiliul de Administratie si din comitetele UEFA din care faceau parte.

Astfel, conform sursei citate, presedintele lui Juventus Andrea Agnelli nu mai este seful executiv al AEC, urmand ca functia sa fie preluata de presedintele lui Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi.

De asemenea, PSG ar putea fi principala beneficiara a acestei situatii, in sensul in care, daca UEFA va decide sa excluda din competitiile europene cluburile insurgente, atunci campioana Frantei ar putea fi desemnata castigatoarea UEFA Champions League in aceasta editie.