BREAKING NEWS! UEFA ia in calcul suspendarea Champions League! PSG ar putea fi desemnata castigatoare la 'masa verde'

Duminica, mai multe cluburi importante ale Europei au anuntat oficial ca vor sa isi creeze propria competitie.

Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, Liverpoo, printre altele, vor sa se rupa de UEFA si si sa infiinteze 'Superliga' pentru a obtine mai multi bani din drepturile de televizare si din sponsorizari.

Ca o reactie la acest anunt, UEFA a informat imediat ca ia in calcul sa suspende cluburile respective din competitiile interne si din cele continentale. Si se pare ca nu a fost doar o amenintare.

Potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano, UEFA ia in calcul posibilitatea de a suspenda editiile in desfasurare ale Champions League si Europa League. In acest sens, italianul anunta ca urmeaza sa se desfasoare o sedinta in cel mai scurt timp la UEFA pentru a se lua o decizie concreta.

In cazul in care se va decide la echipele care au aderat la Superliga sa fie excluse din competitiile europene aflate in desfasurare, atunci PSG ar putea fi desemnata castigatoarea UEFA Champions League in acest sezon. Din cele 4 echipe aflate in semifinale, campioana Frantei este singura care nu si-a aratat intentia de a se inscrie in noua competitie.

De asemenea, in Europa League ar urma ca Arsenal si Manchester United sa fie excluse, iar Roma si Villarreal ar putea disputa o eventuala finala.