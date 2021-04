Prima reactie a celor de la FIFA dupa anuntul aparitiei Superligii! "Solicitam tuturor partilor implicate sa se angajeze intr-un dialog calm si constructiv!"

O noua competitie ar urma sa aiba loc in viitorul apropiat, iar majoritatea cluburilor europene mari sunt de acord cu asta.

Dupa cum a fost anuntat deja si oficial, presedintele lui Real Madrid, Florentino Perez, s-a ocupat alaturi de alti oameni influenti din fotbalul mondial de o organizare a unei noi competitii europene inter-cluburi, independenta de UEFA si care sa fie inlocuitoare pentru Champions League. Celalalt for organizatoric important, FIFA, a avut si el prima reactie si indeamna la calm si la dialog pentru a se gasi o solutie buna pentru toata lumea.

"FIFA nu poate dezaproba decat o liga europeana inchisa si disidenta in afara structurilor fotbalului. FIFA vrea sa clarifice faptul ca este ferm pozitionata in favoarea solidaritatii in fotbal si a unui model corect de redistribuire. FIFA este intotdeauna pozitionata in favoarea unitatii in fotbalul mondial si solicita tuturor partilor implicate in discutii aprinse sa se angajeze intr-un dialog calm, constructiv si echilibrat pentru binele acestui joc", se arata intr-un comunicat oficial, conform RMC Sport.

Competitia ar uma sa aiba 20 de echipe participante, care sa fie distribuite in doua grupe a cate 10 echipe. Primele 4 clasate vor juca in sferturi, iar toti cei care sunt in competitie primesc din start 355 de milioane de euro. Partidele vor avea loc tot la mijlocul saptamanii, asa cum se disputa acum Europa League si Champions League, iar 15 cluburi vor fi in permante inscrise in competitie, celelalte 5 locuri urmand a fi stabilite dupa meciuri de calificare.