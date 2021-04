Superliga europeana, 'prevestita' de Arsene Wenger din 2009! "Sigur vom avea asa ceva in cativa ani! E inevitabil!"

Majoritatea cluburilor europene mari si-au anuntat deja prezenta in noua Superliga.

S-a anuntat oficial formarea unei noi competitii europene, care se va numi Superliga, iar presedintele ei va fi nimeni altul decat Florentino Perez, conducatorul lui Real Madrid. Fiecare club participant va primi din start 355 de milioane de euro, iar formatul va fi urmatorul: 15 echipe participante permanent, iar alte 5 care vor avea nevoe sa se califice. Se vor forma doua grupe de cate 10 formatii, iar primele 4 din fiecare grupa vor juca in sferturile competitiei.

"In cativa ani, cu siguranta vom avea o Superliga europeana in weekend. E inevitabil. De ce? In primul rand, banii impartiti intre cluburile mari si cele mici. Cluburile mari spun in felul urmator: 'Daca doua echipe mici joaca intre ele, nimeni nu se uita. Oamenii vor mai multa calitate. Deci trebuie sa impartim banii dar nimeni nu e interesat de voi'. Campionatele internet se pot juca in timpul saptamanii. Cred ca asta e urmatorul pas.



Va fi curand deoarece este un mod pentru alte cluburi de a se bate cu Premier League. Uitati-va la audietele din Champions League. E un contrast acolo pentru ca ele nu sunt fantastice. Dar daca ai Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Arsenal, Bayern-Manchester United, toate audientele vor fi foarte bune", a spus Arsene Wenger in urma cu circa 12 ani, citat de Dailycannon.