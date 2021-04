"Sustinem autoritatile fotbalistice sa ia masuri!" Primul ministru al Marii Britanii a reactionat dupa vestea formarii unei Superligi

Scandalul care a izbucnit este departe de a fi la final, iar mai toti oamenii importanti ai lumii incep sa reactioneze sau sa-si spuna parerea. Ultimul care a facut asta este Boris Johnson, prim-ministrul Marii Britanii, care e de partea UEFA si condamna cluburile care au luat parte la acest plan de a face o noua competitie.

"Planurile pentru o Superliga Eropeana ar fi foarte daunatoare pentru fotbal, iar noi sustinem autoritatile fobalistice sa ia masuri. Ar lovi in inima competitiei interne si ar ingrijora fanii din intreaga tara. Cluburile implicate trebuie sa le raspunda fanilor si marii comunitati fotbalistice inainte de a mai face pasi in aceasta privinta", a scris Boris Johnson pe retelele de socializare.

Competitia ar uma sa aiba 20 de echipe participante, care sa fie distribuite in doua grupe a cate 10 echipe. Primele 4 clasate vor juca in sferturi, iar toti cei care sunt in competitie primesc din start 355 de milioane de euro.

Partidele vor avea loc tot la mijlocul saptamanii, asa cum se disputa acum Europa League si Champions League, iar 15 cluburi vor fi in permante inscrise in competitie, celelalte 5 locuri urmand a fi stabilite dupa meciuri de calificare.

Plans for a European Super League would be very damaging for football and we support football authorities in taking action.

They would strike at the heart of the domestic game, and will concern fans across the country. (1/2)