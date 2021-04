"Este o rusine absoluta, un act criminal impotriva fanilor! Sa li se ia toti banii!" Legenda lui Manchester United face praf Superliga

O noua competitie ar putea lua nastere, dupa cum anunta presa internationala.

Dupa ce chiar si prim-ministrul Marii Britanii, Boris Johnson, a intervenit in conflictul ce pare ca s-a iscat intre cele mai importante cluburi din Europa si UEFA, acum e randul si fostiilor fotbalisti sa-si dea cu parerea despre o noua competitie inter-cluburi la nivel european.

Garry Neville, fostul fundas al lui Manchester United si o legenda a clubului, a vorbit si el despre Superliga care se pare ca are sanse mari sa se formeze si da de pamant cu echipele care vor sa participe, cerand masuri extrem de dure impotriva lor.

"Sunt dezgustat, in special de Manchester United si Liverpool! Vor sa faca o competitie de unde sa nu retrogradeze niciodata? Este o rusine absoluta! Lacomie pura. Conducatorii de la United, Liverpool, Chelsea si City nu au nimic in comun cu fotbalul din aceasta tara. Manchester United, Arsenal si Spurs nici macar nu sunt in Champions League. Au dreptul sa fie acolo? E o gluma!

Trebuie oprite aceste abuzuri. Destul! Cluburile din Anglia trebuie pedepsite, sa li se ia toti banii, toate punctele si aruncate in subsolul clasamentului. Este un act criminal impotriva fanilor fotbalului din aceasta tara", a declarat Neville la Sky Sports.