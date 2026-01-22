Sezon foarte slab pentru marele club portughez

Benfica ocupă locul al treilea în Liga Portugal, cu 42 de de puncte acumulate în 18 meciuri jucate, fiind surcalasată de rivalele FC Porto (52p) și Sporting Lisabona (45p). "Vulturii" au fost deja eliminați din Cupa Portugaliei (0-1 cu FC Porto / sferturi de finală) și din Cupa Ligii (1-3 cu Sporting Braga / semifinale).



Echipa a câștigat Supertaca Candido de Oliveira, dar sub comanda lui Bruno Lage, fostul antrenor al echipei, iar în faza ligii din Champions League ocupă locul al 29-lea, cu două victorii și cinci înfrângeri (2-3 cu Qarabag / 0-1 cu Chelsea / 0-3 cu Newcastle / 0-1 cu Leverkusen / 2-0 cu Ajax / 2-0 cu Napoli / 0-2 cu Juventus).



Mourinho poate fi înlocuit cu Ruben Amorim

Fanii și conducerea clubului sunt nemulțumiți de aportul adus de Jose Mourinho, mai ales că acesta are un salariu mult peste media campionatului portughez (aproximativ 6 milioane de euro). Managerul are un contract valabil până în 2027 și clubul caută acum soluții pentru a-l demite, dar fără să plătească compensații pentru întreaga durată a înțelegerii.



Anul trecut, "The Special One" a primit o despăgubire totală de 9 milioane de euro după concedierea de la Fenerbahce. Conform presei portugheze, favorit să-l înlocuiască pe Estadio da Luz este Ruben Amorim, recent pus pe liber de Manchester United.



Amorim a fost campion în Portugalia cu rivala Sporting

Ruben Amorim poate reveni pe banca unei echipe de top, mult mai repede decât se anticipa. Portughezul s-a despărțit la începutul anului de Manchester United, unde antrena din noiembrie 2024. Pe banca "Diavolilor Roșii" el a înregistrat 24 de victorii, 18 egaluri și 21 de înfrângeri.



În sezonul precedent a terminat pe locul al 15-lea în Premier League, a fost eliminat devreme din FA Cup (turul 5) și EFL Cup (sferturi de finală), a pierdut trofeul Community Shield (1-1, 6-7 d.l.d. cu Manchester City) și a jucat finala Europa League (0-1 cu Tottenham).



Tehnicianul de 40 de ani le-a mai antrenat în Portugalia pe Casa Pia (2018-2019), Braga B (2019), Sporting Braga (2019-2020) și Sporting Lisabona (2020-2024), cucerind titlul de campion (x2), Cupa Ligii (x3) și Supercupa Portugaliei (1) și fiind desemnat de două ori Primeira Liga's Manager of the Season (2021, 2024).



