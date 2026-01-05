Manchester United trăiește, astăzi, din gloria trecutului. Cândva „abonată“ la titlu, în Premier League, echipa e pe 6 acum în clasament. Asta după ce, în stagiunea precedentă, s-a clasat pe un șocant loc 15!

De aceste rezultate a fost direct responsabil Ruben Amorim (40 de ani). Căruia tocmai i s-a arătat ușa, după cum Sport.ro a scris aici. Adus cu surle și trâmbițe pe „Old Trafford“, după plecarea lui Erik ten Hag, Amorim nu s-a ridicat niciodată la nivelul așteptărilor. Asta deși a reușit lucruri remarcabile, în Portugalia. Aici, a cucerit două titluri, două Cupe ale Ligii și o Supercupă, toate cele cinci trofee fiind câștigate cu Sporting Lisabona.

La Manchester United însă, Ruben Amorim a lăsat în urma sa un dezastru istoric!

Media punctelor: 1,4 pe meci

Presa engleză a trecut în revistă bornele negative pe care „Diavolii roșii“ le-au atins, în mandatul tehnicianului lusitan. Iată-le:

*Golul încasat, ieri, în remiza cu Leeds (1-1), a însemnat că United a ajuns la 15 partide succesive în care a eșuat în tentativa de a-și închide poarta! E cea mai neagră serie, la acest capitol, în toată istoria lui United.

*Sub comanda lui Ruben Amorim, United a legat meciuri câștigate o singură dată. Asta s-a întâmplat, în octombrie, când echipa a avut o serie de cinci partide fără înfrângere, care a inclus trei victorii succesive.

*Cu Ruben Amorim pe bancă, United a avut o medie scăzută a punctelor câștigate pe meci: 1,4. S-a ajuns aici din cauza unui procentaj șocant al victoriilor, după cum Sport.ro a arătat aici.

În rest, Amorim a perseverat în niște idei proaste, cum a fost așezarea 3-4-3, care n-a mers niciodată, la United. În plus, portughezul s-a remarcat prin niște declarații bizare. Spre exemplu, în august, el a spus că îi „urăște“ pe unii dintre jucătorii săi și că are perioade în care îi vine să-și dea demisia!

N-a mai fost nevoie, pentru că, după 14 luni de coșmar, clubul l-a pus pe liber, punând capăt unui mandat nereușit.

