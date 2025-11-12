Usturător! Cât trebuie să plătească Fenerbahce pentru hotelul la care a fost cazat Jose Mourinho

Usturător! C&acirc;t trebuie să plătească Fenerbahce pentru hotelul la care a fost cazat Jose Mourinho Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jose Mourinho (62 de ani) și-a încheiat prematur mandatul de antrenor la Fenerbahce, după rezultatele slabe pe care le-a avut în Turcia. Acum, portughezul s-a întors în țara sa natală și o antrenează pe Benfica Lisabona.

TAGS:
Jose MourinhoFenerbahceBenfica
Din articol

După ratarea calificării în UEFA Champions League, turcii l-au pus ”pe liber” pe antrenorul portughez, care și-a găsit repede un alt angajament. 

Jose Mourinho, notă de plată fabuloasă

După ce a fost dat afară, Mourinho a încasat și o sumă fabuloasă din partea lui Fener, de peste 14 milioane de euro.

Și asta n-a fost tot! Recent, cei de la Fenerbahce au primit și o ”surpriză” pentru care trebuie să plătească 656.000 de lire sterline, adică 744.000 de euro. Este vorba despre nota de plată de la hotelul la care a fost cazat Jose Mourinho în perioada petrecută de acesta în Turcia, scrie The Sun.

Jose Mourinho a revenit în Portugalia după 21 de ani

Ultima echipă pe care Mourinho a antrenat-o în Portugalia a fost FC Porto, în perioada 2002 - 2004, cu care a câștigat UEFA Champions League după un sezon formidabil în care și-a câștigat și titulatura de ”The Special One”.

AS Roma, Tottenham, Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Inter Milano și Leiria sunt cluburile pe care Mourinho le-a mai dirijat de-a lungul carierei sale de antrenor.

În 2000, lusitanul a stat și pe banca Benficăi pentru 10 meciuri. După 25 de ani, Mourinho a revenit la cârma echipei din Lisabona.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig”
Pedeapsa primită de un rom&acirc;n din Italia care a furat două perechi de șosete: &bdquo;&Icirc;mi cer scuze, &icirc;mi era frig&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Anul trecut era &icirc;n Superliga, acum a fost exclusă din toate competițiile: &rdquo;Hotăr&acirc;rea este irevocabilă!&rdquo;
Anul trecut era în Superliga, acum a fost exclusă din toate competițiile: ”Hotărârea este irevocabilă!”
ULTIMELE STIRI
Fostul bosniac din Superliga avertizează &icirc;nainte de Bosnia &ndash; Rom&acirc;nia: &rdquo;Nu m-au impresionat rom&acirc;nii!&rdquo;
Fostul bosniac din Superliga avertizează înainte de Bosnia – România: ”Nu m-au impresionat românii!”
Gigi Becali dă jos milităria din pod la FCSB: &rdquo;La revedere! Mă risc și gata&rdquo;
Gigi Becali dă jos milităria din pod la FCSB: ”La revedere! Mă risc și gata”
Cerința lui Sorin C&acirc;rțu pentru Filipe Coelho, &icirc;nlocuitorul lui Mirel Rădoi: &rdquo;Asta așteptăm de la el!&rdquo;
Cerința lui Sorin Cârțu pentru Filipe Coelho, înlocuitorul lui Mirel Rădoi: ”Asta așteptăm de la el!”
Gabi Balint s-a convins după ce Mirel Rădoi a aruncat prosopul la Universitatea Craiova: &rdquo;100% s-a &icirc;nt&acirc;mplat asta&rdquo;
Gabi Balint s-a convins după ce Mirel Rădoi a aruncat prosopul la Universitatea Craiova: ”100% s-a întâmplat asta”
Joan Laporta a vorbit despre escapadele amoroase ale lui Lamine Yamal: &rdquo;Are nevoie de asta&rdquo;
Joan Laporta a vorbit despre escapadele amoroase ale lui Lamine Yamal: ”Are nevoie de asta”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dinamo vrea să-i fure jucătorul FCSB-ului. Oferă p&acirc;nă la 1 milion de euro + procente

Dinamo vrea să-i "fure" jucătorul FCSB-ului. Oferă până la 1 milion de euro + procente

Mutarea rezolvată de Gigi Becali: &rdquo;E la FCSB. Va fi un mare c&acirc;știg&rdquo;

Mutarea rezolvată de Gigi Becali: ”E la FCSB. Va fi un mare câștig”

Cel mai important transfer de la FCSB, &icirc;n pericol! Becali anunță: &rdquo;Cum să vină?&rdquo;

Cel mai important transfer de la FCSB, în pericol! Becali anunță: ”Cum să vină?”

Gigi Becali a recunoscut țeapa luată de FCSB: &rdquo;&Icirc;l dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu!&rdquo;

Gigi Becali a recunoscut țeapa luată de FCSB: ”Îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu!”

Gigi Becali a pus m&acirc;na pe telefon și l-a sunat pe Tănase: &rdquo;Nu e sifonare! Mi-a spus că a vorbit cu B&icirc;rligea&rdquo;

Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Tănase: ”Nu e sifonare! Mi-a spus că a vorbit cu Bîrligea”

Ce s-a ales de stadionul fostei campioane a Rom&acirc;niei: &rdquo;Arăta groaznic! A fost devastat&rdquo;

Ce s-a ales de stadionul fostei campioane a României: ”Arăta groaznic! A fost devastat”



Recomandarile redactiei
Gigi Becali dă jos milităria din pod la FCSB: &rdquo;La revedere! Mă risc și gata&rdquo;
Gigi Becali dă jos milităria din pod la FCSB: ”La revedere! Mă risc și gata”
Gigi Becali pune la cale marea lovitură: Mirel Rădoi la FCSB! Toate detaliile
Gigi Becali pune la cale marea lovitură: Mirel Rădoi la FCSB! Toate detaliile
Cerința lui Sorin C&acirc;rțu pentru Filipe Coelho, &icirc;nlocuitorul lui Mirel Rădoi: &rdquo;Asta așteptăm de la el!&rdquo;
Cerința lui Sorin Cârțu pentru Filipe Coelho, înlocuitorul lui Mirel Rădoi: ”Asta așteptăm de la el!”
Gabi Balint s-a convins după ce Mirel Rădoi a aruncat prosopul la Universitatea Craiova: &rdquo;100% s-a &icirc;nt&acirc;mplat asta&rdquo;
Gabi Balint s-a convins după ce Mirel Rădoi a aruncat prosopul la Universitatea Craiova: ”100% s-a întâmplat asta”
A revenit &rdquo;acasă&rdquo;! Dinamo l-a prezentat pe fostul campion al Rom&acirc;niei: &rdquo;C&acirc;t mai multe realizări!&rdquo;
A revenit ”acasă”! Dinamo l-a prezentat pe fostul campion al României: ”Cât mai multe realizări!”
Alte subiecte de interes
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: Depășit
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
Ioan Becali i-a propus lui Jose Mourinho un jucător de la Dinamo! Reacție spectaculoasă
Ioan Becali i-a propus lui Jose Mourinho un jucător de la Dinamo! Reacție spectaculoasă
PSG și-a prezentat transferul de 60.000.000&euro;!
PSG și-a prezentat transferul de 60.000.000€!
Răsturnare de situație &icirc;n cazul lui Joao Felix: Nu vreau să se mai speculeze
Răsturnare de situație în cazul lui Joao Felix: "Nu vreau să se mai speculeze"
CITESTE SI
China, care deține deja monopol mondial pe păm&acirc;nturi rare, anunță că a descoperit minerale de mare valoare p&acirc;nă și &icirc;n plante

stirileprotv China, care deține deja monopol mondial pe pământuri rare, anunță că a descoperit minerale de mare valoare până și în plante

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

Bulgaria a depășit Rom&acirc;nia și Grecia la puterea de cumpărare. Ungaria este pe ultimul loc &icirc;n Uniunea Europeană

stirileprotv Bulgaria a depășit România și Grecia la puterea de cumpărare. Ungaria este pe ultimul loc în Uniunea Europeană

Nadia Comăneci &icirc;mplineşte 64 de ani. Povestea &bdquo;Zeiţei de la Montreal&rdquo;. GALERIE FOTO

stirileprotv Nadia Comăneci împlineşte 64 de ani. Povestea „Zeiţei de la Montreal”. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!