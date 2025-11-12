Usturător! Cât trebuie să plătească Fenerbahce pentru hotelul la care a fost cazat Jose Mourinho

După ratarea calificării în UEFA Champions League, turcii l-au pus ”pe liber” pe antrenorul portughez, care și-a găsit repede un alt angajament.



Jose Mourinho, notă de plată fabuloasă



După ce a fost dat afară, Mourinho a încasat și o sumă fabuloasă din partea lui Fener, de peste 14 milioane de euro.



Și asta n-a fost tot! Recent, cei de la Fenerbahce au primit și o ”surpriză” pentru care trebuie să plătească 656.000 de lire sterline, adică 744.000 de euro. Este vorba despre nota de plată de la hotelul la care a fost cazat Jose Mourinho în perioada petrecută de acesta în Turcia, scrie The Sun.

