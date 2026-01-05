Ruben Amorim tocmai a încheiat conturile cu Manchester United, după cum Sport.ro a anunțat aici. La acest nivel, orice reziliere contractuală obligă clubul la plata unei compensații financiare uriașe. Ceea ce se va întâmpla și în cazul lui Ruben Amorim.

Presa engleză tocmai a calculat cât a costat șederea tehnicianului de 40 de ani, la „Old Trafford“. Iar când vezi sumele publicate, îți vine să te iei cu mâinile de cap!

În primul rând, aducerea lui Ruben Amorim, care era sub contract cu Sporting Lisabona, a costat clubul din Premier League vreo 11 milioane de euro. În schimbul unui contract, din care mai rămăseseră 18 luni, portughezul primea un salariu anual de 7,7 milioane de euro.

Acum, după rezilierea acordului, United îi va plăti lui Ruben Amorim suma de 11,5 milioane de euro drept despăgubire.

Potrivit socotelilor din presa engleză, afacerea Ruben Amorim a costat clubul Manchester United o avere: 31,5 milioane de euro, în total!

În schimbul acestei sume, echipa s-a clasat pe locul 16 din 20 în sezonul trecut și a fost lăsată pe 6, în acest moment, după 20 de partide.

