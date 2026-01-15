VIDEO Mourinho o curăță și pe Benfica: a doua eliminare din competiții în câteva zile!

Mourinho o curăță și pe Benfica: a doua eliminare din competiții în câteva zile! Fotbal extern
Data publicarii:
Data actualizarii:

Eșec după eșec pentru Benfica Lisabona, pregătită acum de Jose Mourinho.

Jose MourinhoBenfica LisabonaFC PortoSporting BragaSporting Lisabona
FC Porto s-a calificat în semifinalele Cupei Portugaliei, după ce a eliminat-o pe Benfica Lisabona, antrenată de Jose Mourinho (63 de ani în această lună), cu scorul de 1-0 (1-0), în meciul disputat miercuri pe ”Estadio do Dragao”, scrie EFE.

FC Porto, liderul neînvins din campionat, s-a impus prin golul marcat de polonezul Jan Bednarek în minutul 16. VIDEO AICI SAU MAI JOS

Benfica, eliminată în urmă cu o săptămână de Sporting Braga și din semifinalele Cupei Ligii Portugaliei (scor 1-3), spera să continue parcursul din Cupa Portugaliei, dar, deşi a avut mai multe ocazii, nu a reuşit să înscrie și a fost eliminată.

În semifinale s-au calificat FC Porto, SC Fafe (liga a 3-a) şi Torreense (liga a 2-a). Ultimul sfert se dispută pe 4 februarie între Sporting Lisabona şi AVS. 

Benfica, locul 3 în campionat și locul 25 în Champions League, OUT din cupe

În campionat, Liga Bortugal, Benfica este pe locul 3, în spatele marilor rivale FC Porto și Sporting Lisabona.

Totuși, trupa lui Jose Mourinho este neînvinsă: 11 victorii și 6 egaluri în primele 17 etape.

Nici în Champions League nu se descurcă Benfica prea bine: este pe locul 25, primul sub pozițiile care asigură calificarea în primăvara europeană.

