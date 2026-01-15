FC Porto s-a calificat în semifinalele Cupei Portugaliei, după ce a eliminat-o pe Benfica Lisabona, antrenată de Jose Mourinho (63 de ani în această lună), cu scorul de 1-0 (1-0), în meciul disputat miercuri pe ”Estadio do Dragao”, scrie EFE.

FC Porto, liderul neînvins din campionat, s-a impus prin golul marcat de polonezul Jan Bednarek în minutul 16.


