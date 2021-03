Asta e ULTIMA de la Dembele! :)) S-a dus sa bata un corner si acum toata lumea vorbeste de faza asta! Ce a putut sa faca la coltul terenului

Ousmane Dembele (23 ani) este deja renumit pentru stilul haotic de joc pe care l-a aratat la Barcelona.

Kazakshtan si Franta s-au intalnit in preliminariile Campionatului Mondial din 2022, iar campioana mondiala s-a impus cu 2-0, dupa ce Ousmane Dembele a deschis scorul, iar Maliy si-a trimis in propria poarta. Kylian Mbappe a ratat un penalty in minutul 75, insa Franta a castigat.

Acelasi Dembele a fost protagonistul meciului, in una dintre cele mai amuzante faze din preliminarii. In minutul 72, atacantul francez a mers sa bata un corner, insa s-a facut de ras. Jucatorul Barcelonei a incercat sa centreze, insa a alunecat in momentul sutului si a trimis balonul in tribune, starnind reactii de amuzament.

« J’sais plus si j’suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds, Ousmane Dembélé » pic.twitter.com/pOXy7Vta3S — ????????́????????́ (@KekeSport) March 28, 2021

Macinat de accidentari in cei trei ani si jumatate petrecuti la Barcelona, Dembele pare sa se intoarca la forma care l-a consacrat cand era la Dortmund sub comanda lui Koeman.

Atacantul a reusit sa bifeze 35 de meciuri in acest sezon, in care a inscris de noua ori si sa ofere si patru pase de gol. Dembele a fost unul dintre cele mai scumpe transferuri ale catalanilor, care au platit 135 de milioane de euro lui Dortmund pentru el.

Din august 2017, de la tranfer, pana in prezent, Dembele a fost accidentat 534 de zile.