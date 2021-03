Alonso cauta supercampioni de karting in Romania!

Dupa Germania, Spania, China, Italia sau Australia, dublul campion mondial cauta viitori piloti de F 1 si in Romania.

Spaniolul care a cucerit de doua ori titlul suprem in Formula 1, Fernando Alonso, e de 10 ani si-n lumea echipelor de karting. Daca in 2011 isi construia propriul circuit in Asturia, in 2015 punea bazele propriei echipe de karting.

“Am vrut sa intorc ceva kartingului pentru ca de acolo am si pornit la 3 ani in lumea motorsportului”, povestea Alonso pentru site-ul FIA. Atrasi de numele si priceperea sa, chinezii au trecut rapid la un plan care prevedea construirea a 40 de circuite asemanatoare ca cel creat de el. Efectul? La momentul actual, chinezii sunt o prezenta masiva in competitiile de karting din Europa.

Din 2021, Alonso are filiala si in Romania. “Recunosc. puterea numelui a atras planul asocierii echipei mele cu team-ul lui Fernando. Materialul de concurs e unul excelent, pentru ca are in spate o echipa de profesionisti cu experienta vasta in karting. Povestea lui Alonso e una de film. A pornit din karting, dar fara prea mare buget.

A fost recrutat dupa o serie de rezultate remarcabile reusite in Spania intr-o echipa mare din Europa, care ulterior l-a propulsat spre Formula 1. Stiu, e un caz rar si greu pentru un pilot cu o astfel de <reteta> de a ajunge in top, dar uite ca el poate inspira un copil din Romania sa viseze la F1”, explica Dmitri Bortov, managerul echipei care a produs ultimul campion mondial si european din tara noastra: Denis Marcu (2011).

CIFRELE LUI ALONSO DIN KARTING

3 ani avea Fernando Alonso cand a intrat pentru prima data intr-un kart, iar la 7 ani devenea campionul Asturiei

12 ani avea Alonso cand a fost recrutat de Marco Genis in lumea mare a kartingului profesionist la IAME

2011 e anul in care Alonso a demarat constructia circuitului de la Llanera, care include atat o scoala “defensive driving”, cat si muzeul cu peste 300 de piese din colectia dublului campion mondial la karting

40 de piste de karting estima acum 5 ani China sa construiasca pana in 2022 pe “licenta” lui Alonso ca model de circuit si muzeu.