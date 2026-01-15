După parcursul senzațional din Qatar, Cosmin Contra a anunțat unde vrea să semneze

Antrenorul Cosmin Contra are abilitatea de a redresa echipe, aşa cum a făcut-o la Getafe, când a salvat clubul de la retrogradarea sigură din La Liga, în sezonul 2013/2014, iar mai bine de un deceniu mai târziu, la echipa qatareză Al-Arabi el a făcut-o din nou, după ce clubul din emirat l-a angajat pe tehnicianul român pentru a-l ajuta să iasă din zona retrogradării, relatează EFE.

Cosmin Contra, salvatorul lui Al-Arabi: 22 de puncte din 24 posibile



În două luni, schimbarea de situaţie a fost spectaculoasă.



După două săptămâni de negocieri, Contra a semnat un contract până la sfârşitul sezonului, iar rezultatele au fost imediate: Al-Arabi, echipa lui Pablo Sarabia şi Rodri (Rodrigo Sanchez Rodriguez), a trecut de la coşmarul retrogradării la urcarea pe locul cinci, după ce a acumulat 22 de puncte din cele 24 posibile şi se află la doar trei puncte distanţă de locurile de calificare în Liga Campionilor Asiei.



"Pe hârtie, erau jucători buni. Dar rezultatele nu erau la fel de bune. Am decis să vin şi să-i ajut. Ca antrenor, dacă jucătorii nu vor să se schimbe, e dificil să schimbi ceva. Am găsit un grup dispus să schimbe lucrurile. Primeau în medie patru goluri pe meci, iar astfel este imposibil de câştigat în orice campionat din lume", a declarat Contra, potrivit Agerpres.



Dar Contra a devenit un antrenor experimentat în regiune. El condus trei cluburi din Arabia Saudită. A fost aproape de a câştiga campionatul cu Al-Ittihad şi a antrenat, de asemenea, Damac şi Al-Kholood. Al-Arabi este a patra sa aventură în Orientul Mijlociu şi subliniază potenţialul fotbalului arab, care se confruntă în prezent cu o creştere rapidă.



"Nivelul de acolo a crescut considerabil. Din cauza caracteristicilor zonei, unde vara este foarte cald şi umed, ritmul meciurilor s-ar putea să nu atingă nivelul Europei. Dar nivelul tactic şi jucătorii, chiar şi cei locali, care s-au îmbunătăţit mult, fac campionatele dificile. Există un nivel tactic şi o intensitate care sunt la egalitate cu orice alt club din Europa", a mai spus Contra.



Tehnicianul român a trebuit totuşi să se adapteze la stilul de lucru al fiecărei echipe pe care a condus-o. Acum, în Qatar, sesiunile de antrenament sunt după-amiaza. Căldura o impune şi dacă este Ramadan, încep în jurul orei 20:00, aproape noaptea. Clima şi religia modelează, de asemenea, viaţa de zi cu zi, adaugă EFE.



Ideea lui Contra este ambiţioasă. El vrea să urce cât mai sus în clasament şi să le provoace "îngrijorare" echipelor de deasupra. Intrarea în lupta pentru titlu, spune el, "ar fi spectaculoasă".

