Cosmin Contra a debutat, în acest sezon, în fotbalul din Qatar, după mai multe sezoane în Arabia Saudită. Și, la ce reușește aici, „Guriță“ nu va fi lăsat să plece prea curând!

Sub comanda fostului selecționer, Al-Arabi Doha a renăscut! Până la instalarea românului, echipa avea înfrângeri cu 1-8 (!) și 0-4 cu spaniolul Pablo Amo pe bancă! Cu Contra, în schimb, Al-Arabi a „decolat“: de pe penultimul loc în Qatar Stars League, echipa ocupă acum poziția a 5-a, la doar două puncte de Al-Shamal, care e pe 3!

Cosmin Contra, al doilea cel mai bun antrenor al etapei, după Roberto Mancini

Celebrul post de televiziune din Qatar, Al-Kass, tocmai a scos în evidență rezultatele lui Contra, de la sosirea sa la Doha. Cei din studio au evidențiat, în primul rând, bilanțul românului în campionat: 8 meciuri, 6 victorii, 1 egal, 1 înfrângere, golaveraj: 19-8!

Apoi, postul Al-Kass a inițiat un sondaj pentru a desemna cel mai bun antrenor din etapa a 14-a, cea din weekend, în care echipa lui Contra a învins Umm Salal cu 4-2. Când rezultatele au fost afișate pe ecran, după cum se poate vedea mai jos, Contra s-a clasat pe locul 2:

*Roberto Mancini (Al-Sadd Doha): 49,1% din voturi

*Cosmin Contra (Al-Arabi Doha): 36,8%

*Tintín Márquez (Qatar SC): 14%

„Felicitări, Roberto Mancini și aplauze pentru Cosmin Contra. Ce a reușit antrenorul român, la Al-Arabi, e confirmarea faptului că e printre cei mai buni antrenori din campionatul nostru, la ora actuală“, a spus expertul postului Al-Kass, Ahmed Kano.

