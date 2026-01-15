Etapa a 13-a din Qatar Stars League a fost cu ghinion, atât pentru Florinel Coman, cât și pentru Cosmin Contra, cei doi români pe care îi avem în acest campionat.

În partida Al-Arabi – Al-Gharafa, scor 1-2, echipa lui Contra a înregistrat primul eșec sub comanda românului, în campionat. Iar Coman, deși în echipa învingătorilor, a părăsit terenul accidentat, după o intrare „criminală“. În mod șocant însă, Florinel a „reușit“ să ia și „galben“, după ce s-a ales cu piciorul făcut praf. Imaginile oferite de Sport.ro aici explică această situație bizară.

„Îi dorim recuperare rapidă de la Allah“

Ce a pățit fostul golgheter al campionatului, în derby-ului Qatar-ului, i-a speriat și pe analiștii locali. De altfel, la finalul partidei, accidentarea românului a fost subiectul discuției, în timp ce imaginile rulau pe ecran.

„După cum vedem, urme grave rămase pe piciorul lui Coman după intrarea adversarului. Îi dorim recuperare rapidă de la Allah. Uitați-vă la accidentarea lui Coman! O accidentare deosebit de gravă. E clar că e o accidentare extrem de dureroasă. Pentru că, în caz contrar, ar fi continuat jocul. Să sperăm că își va reveni cât mai repede după ce i s-a întâmplat“, s-a spus la televiziunea din Qatar, după cum se poate vedea aici.

