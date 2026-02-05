Roș-albaștrii au deschis scorul în minutul 42 prin Mamadou Thiam. Moldovenii au egalat prin Kovtalyuk în minutul 72, însă Darius Olaru a marcat golul victoriei doar două minute mai târziu.

Gigi Becali: ”E chestiune de valoare, e mai bun Thiam decât Bîrligea!”

Astfel, FCSB a urcat pe locul 10 în clasament, cu 37 de puncte, și o mai despart doar două puncte de FC Botoșani, ocupanta locului șase, poziție care duce în play-off.

Pentru meciul cu FC Botoșani, Gigi Becali a decis să îl lase pe banca tehnică pe Daniel Bîrligea și să îl titularizeze pe Mamadou Thiam. Atacantul din Senegal l-a impresionat pe finanțatorul de la FCSB cu prestația sa.

Întrebat cum a reacționat Bîrligea după decizia sa, finanțatorul de la FCSB a transmis că atacantul nu a putut decât să se conformeze. Totuși, Gigi Becali a transmis că nu a fost vorba despre o pedeapsă în cazul lui Bîrligea. Pur și simplu, patronul campioanei en-titre a considerat că Thiam este mai bun decât atacantul echipei naționale.

”La ora asta ne arde de pedepse? Pedepse îți permiți când ești în față acolo. Păi nouă ne arde de pedepse? Nu, e chestiune de valoare, e mai bun Thiam ca el. Statutul la echipa îl explic. Există doar un singur stăpân. Toți sunt slujitori, până la ultimul maseur, bucătar, fotbaliști. Ei slujesc. De ce slujesc, pentru că primesc salarii. Eu nu le spun angajați, angajații sunt în comunism. Ești slujitor, primești salariul, ce ești pus să faci, aia faci. Nu accepți, nu e în defavoarea mea, e în defavoarea ta, că eu până la moarte strâng bani. Trebuie să accepți, pentru că noi nu ne-am propus să promovăm jucători în străinătate. Noi vrem să câștigăm campionatul. Noi avem nevoie de Thiam. Nu a pierdut o minge.

A vorbit MM cu el înainte: ’Ești puternic, ești și tehnic, un singur lucru trebuie să faci, să nu pierzi mingea. Dacă pierzi mingea, se enervează patronul’. Nu a pierdut-o. Nu a pierdut mingea, nu a fost schimbat. Eu schimb de nebun? Toate schimbările făcute au fost făcute forțat. Numai la Bîrligea, am considerat că îi biciuiește pe fundașii centrali și așa a făcut. A alergat mult, nu poți să spui. Am câștigat și cu asta basta”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.