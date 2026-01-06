VIDEO „Diamantul“ lui Reghecampf: puștiul pe care l-a descoperit în Africa, încântător! „Un talent imens!“

La Al-Hilal Omdurman, tehnicianul român lucrează cu un fotbalist de doar 18 ani, monitorizat deja de cluburi importante din Europa.

Laurentiu ReghecampfAl-Hilal OmdurmanEmmanuel Flomo
Laurențiu Reghecampf (50 de ani) traversează acum a doua sa experiență africană, la Al-Hilal Omdurman din Sudan, după mandatul pe care l-a avut, anul trecut, la Esperance Tunis.

De când a intrat în circuitul antrenorilor de pe continentul negru, „Reghe“ a cunoscut și mai bine particularitățile unei zone care a lansat niște nume mari de tot, în fotbalul mondial. Africa a fost mereu un izvor nesecat de talente, dovadă și faptul că de aici au plecat jucători precum George Weah (Liberia), Didier Drogba (Coasta de Fildeș) sau Mo Salah (Egipt).

Acum, spre marea bucurie a lui Reghecampf, echipa sa a descoperit un puști cu un potențial imens! Vorbim despre liberianul Emmanuel Flomo (foto, jos), de doar 18 ani, care deja înscrie pe bandă rulantă pentru Al-Hilal Omdurman.

Reghecampf, încântat de liberianul Emmanuel Flomo

Prestațiile „diamantului“ pe care „Reghe“ l-a găsit în curtea celor de la Al-Hilal Omdurman au devenit atât de bune, mai ales în ultimele săptămâni, încât l-au obligat pe antrenorul român să vorbească despre starul echipei sale.

Flomo e un jucător tânăr, trebuie să aibă continuitate. Trebuie să mențină un nivel ridicat în timpul meciurilor. Ceea ce nu va fi ușor pentru un jucător tânăr. Noi vom lucra special cu el. E un tip foarte de treabă, un mare talent, care a devenit foarte important pentru noi acum. E deja o soluție pentru toate meciurile noastre. Și vom încerca să-l ajutăm, astfel încât să-și îmbunătățească și mai mult nivelul jocului“, a spus Reghecampf.

