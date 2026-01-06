Laurențiu Reghecampf (50 de ani) traversează acum a doua sa experiență africană, la Al-Hilal Omdurman din Sudan, după mandatul pe care l-a avut, anul trecut, la Esperance Tunis.

De când a intrat în circuitul antrenorilor de pe continentul negru, „Reghe“ a cunoscut și mai bine particularitățile unei zone care a lansat niște nume mari de tot, în fotbalul mondial. Africa a fost mereu un izvor nesecat de talente, dovadă și faptul că de aici au plecat jucători precum George Weah (Liberia), Didier Drogba (Coasta de Fildeș) sau Mo Salah (Egipt).

Acum, spre marea bucurie a lui Reghecampf, echipa sa a descoperit un puști cu un potențial imens! Vorbim despre liberianul Emmanuel Flomo (foto, jos), de doar 18 ani, care deja înscrie pe bandă rulantă pentru Al-Hilal Omdurman.

