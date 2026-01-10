Laurențiu Reghecampf înșira victoriile cu Al-Hilal Omdurman, în prima ligă din Rwanda, unde joacă echipa sa, departe de situația catastrofală din țară.

În acest moment, formația sudaneză are cinci meciuri câștigate la rând și e la doar 7 puncte de liderul Police FC, în condițiile în care are și patru meciuri mai puțin disputate. Dar, având în vedere că partidele lui Al-Hilal Omdurman din Rwanda au înlocuit doar amicalele, miza mare pentru echipa lui „Reghe“ se numește Champions League.

Al-Hilal Omdurman, acuzată că a „furat“ vedeta marii rivale

Tocmai de aceea, în fereastra de transferuri din ianuarie, Al-Hilal Omdurman a început întărirea lotului. Mai ales că urmează confruntările cu Mamelodi Sundowns (Africa de Sud) pe 23 și 30 ianuarie.

În acest context, Reghecampf tocmai l-a luat în lotul său pe atacantul Moussa Kante, un vârf promițător. Doar că acesta a fost transferat de la marea rivală Al-Merrikh, cealaltă formație importantă din Sudan. Iar de aici a apărut un scandal monstru! Pentru că fanii celor de la Al-Merrikh acuză Al-Hilal Omdurman de un veritabil „furt“, în cazul transferului lui Kante (foto, jos). Pe rețelele de socializare curg valuri de acuze despre modul în care Kante a fost convins să „trădeze“ Al-Merrikh și să semneze cu Al-Hilal Omdurman.

