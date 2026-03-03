Dublul campion al Suediei semnează în Superliga! Anunțul venit după victoria FCSB-ului

Arădenii și-au asigurat serviciile kosovarului Patriot Sejdiu, dublu campion al Suediei cu Malmo FF.

Extrema dreaptă, în vârstă de 25 de ani, a ajuns la Arad în weekend și a efectuat deja primul antrenament sub comanda lui Adrian Mihalcea, anunță sportarad.

Deși perioada de mercato s-a încheiat, Sejdiu a putut semna din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Malmo la începutul lunii ianuarie.

Patriot Sejdiu semnează cu UTA Arad

Contractul este valabil până în vara lui 2027, însă oficializarea a fost condiționată de efectuarea unor controale medicale suplimentare.

În toamnă, fotbalistul a avut mici probleme cardiace, iar clubul a dorit să elimine orice risc înaintea semnăturii finale.