Dublul campion al Suediei semnează în Superliga! Anunțul venit după victoria FCSB-ului

UTA Arad a pierdut cu 2-4 în fața campioanei FCSB, dar a reacționat rapid pe piața transferurilor. 

Arădenii și-au asigurat serviciile kosovarului Patriot Sejdiu, dublu campion al Suediei cu Malmo FF.

Extrema dreaptă, în vârstă de 25 de ani, a ajuns la Arad în weekend și a efectuat deja primul antrenament sub comanda lui Adrian Mihalcea, anunță sportarad.

Deși perioada de mercato s-a încheiat, Sejdiu a putut semna din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Malmo la începutul lunii ianuarie.

Patriot Sejdiu semnează cu UTA Arad

Contractul este valabil până în vara lui 2027, însă oficializarea a fost condiționată de efectuarea unor controale medicale suplimentare. 

În toamnă, fotbalistul a avut mici probleme cardiace, iar clubul a dorit să elimine orice risc înaintea semnăturii finale.

Sejdiu vine să acopere plecarea lui Valentin Costache la FC Noah și accidentarea lui Luka Gojkovic. În carieră, kosovarul a mai evoluat pentru Dalkurd, NAC Breda, Roda, Osters și Malmo. 

În tricoul suedezilor a strâns 40 de meciuri, 9 goluri și o pasă decisivă, cu apariții în preliminariile Ligii Campionilor și trei partide în Europa League. Are și o selecție la naționala U21 a Kosovo.

