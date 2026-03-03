NEWS ALERT Lovitură uriașă pentru Real Madrid! S-a ”rupt” și ratează și Campionatul Mondial din vară

Real Madrid ocupă poziția secundă în clasamentul din La Liga cu 60 de puncte.

Echipa pregătită de Alvaro Arbeloa a suferit două înfrângeri consecutive în campionat, 1-2 cu Osasuna și 0-1 cu Getafe. Galacticii au 19 victorii, trei remize și patru eșecuri până acum.

După ce a fost absent aproape toată luna februarie, Rodrygo a jucat 36 de minute în înfrângerea cu Getafe și s-a accidentat. Potrivit Marca, el și-a rupt ligamentul încrucișat anterior.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris că sunt șanse extrem de mari să lipsească de la Campionatul Mondial din 2026, organizat în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Rodrygo, 19 meciuri în La Liga în acest sezon

Cotat la 60 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Rodrygo a consemnat în acest sezon 19 apariții în La Liga (un gol, patru pase decisive), cinci în Champions League (un gol, două assist-uri), una în Copa del Rey și două în Supercupa Spaniei (un gol).

Rodrygo se află la Real Madrid din vara lui 2019 și mai are contract cu gruparea de pe ”Santiago Bernabeu” până în 2028. 45 de milioane a plătit Real Madrid în 2019 pentru serviciile lui Rodrygo, adus de la Santos.

