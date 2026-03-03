Echipa pregătită de Alvaro Arbeloa a suferit două înfrângeri consecutive în campionat, 1-2 cu Osasuna și 0-1 cu Getafe. Galacticii au 19 victorii, trei remize și patru eșecuri până acum.

Lovitură uriașă pentru Real Madrid! S-a ”rupt” și ratează și Campionatul Mondial din vară

După ce a fost absent aproape toată luna februarie, Rodrygo a jucat 36 de minute în înfrângerea cu Getafe și s-a accidentat. Potrivit Marca, el și-a rupt ligamentul încrucișat anterior.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris că sunt șanse extrem de mari să lipsească de la Campionatul Mondial din 2026, organizat în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.