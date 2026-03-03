Partida Como - Inter, din turul semifinalei de Coppa Italia, va avea loc marți, 3 martie, de la ora 22:00 și va fi transmisă în exclusivitate pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Cristi Chivu pregătește o premieră la Inter pentru partida cu Como din Cupa Italiei.

Chivu, forțat să schimbe sistemul pentru meciul cu Como

Inter are probleme de efectiv înaintea turului cu echipa antrenată de Cesc Fabregas, iar Cristi Chivu va fi nevoit să schimbe așezarea formației sale din cauza accidentărilor pe care le are în zona ofensivă.

„Nerazzurrii” nu îi au disponibili pe Lautaro Martinez și pe Ange-Yoan Bonny, iar următorul meci al lui Inter este contra lui AC Milan cu „Diavolii Milanezi” gazde, și Thuram ar putea fi odihnit.

Astfel că, antrenorul român ar putea opta pentru formația 3-5-1-1, după cum informează, Gazzetta dello Sport, iar atacantul din fața lui Frattesi ar fi Pio Esposito.

Echipa probabilă a lui Inter pentru meciul cu Como: Martinez - Bastoni, Averbi, Bisseck - Carlos Augusto, Mikhitaryan, Calhanoglu, Sucic, Darmian - Frattesi, Esposito

Cristi Chivu a răbufnit după victoria cu Genoa din Serie A

Antrenorul român este, în general, o persoană calmă, dar în urma ciroticilor venite după eliminarea din Champions League, din dubla cu Bodo/Glimt, a ținut să amintească realizările pe care le-a avut Inter în acest sezon.

„Indiferent de ceea ce facem, nu este suficient. S-a creat o narativă care nu are nicio legătură cu realitatea.

Nu ni se recunosc meritele, în ciuda performanțelor pe care această echipă le-a avut în ultimii patru-cinci ani. Mereu se găsește ceva negativ, dar ne-am obișnuit și mergem înainte”, a spus Cristi Chivu, la conferința de presă, potrivit fcinternews.it.

Întrebat la ce se referă mai exact, Chivu a replicat: „Trebuie să îi întrebați pe cei care au ceva cu această echipă în ultimii 5 ani”, a închiat antrenorul român.