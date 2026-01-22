Portarul german Marc-Andre ter Stegen a recunoscut joi, la prezentarea sa ca cel mai nou jucător al echipei Girona, unde va evolua împrumutat până la sfârşitul sezonului, că plecarea de la FC Barcelona a fost „foarte grea” şi că „încă” îi este greu să vorbească despre asta, deoarece a fost „o mare schimbare după aproape 12 ani” la clubul catalan, scrie EFE.

Marc-Andre ter Stegen, confesiune despre plecarea de la Barcelona



Ter Stegen, după 423 de meciuri ca jucător al Barcelonei, a adăugat că are „amintiri de neuitat” despre Barca, pe care le va „purta mereu în inimă” şi că va fi acolo „din nou” în vară.

„Odată ce ziua de rămas bun a trecut, îţi dai jos greutatea de pe umeri şi începi să te gândeşti la ce urmează”, a adăugat portarul german, care şi-a exprimat bucuria de a se alătura echipei Girona care joacă în La Liga.

El a explicat că respectă pe deplin decizia lui Hansi Flick de a-l titulariza pe Joan Garcia între buturile clubului FC Barcelona, dar a recunoscut că îşi doreşte continuitate şi timp de joc pentru că are obiective personale, Cupa Mondială fiind foarte aproape.

Prima impresie despre Girona

De asemenea, el a subliniat că la început nu era sigur dacă Girona ar putea fi o opţiune realistă şi că nu a fost o tranzacţie uşoară, dar este încântat că a ajuns la o soluţie bună pentru toate părţile.

Mai mult, el a declarat că a vorbit cu antrenorul Gironei, Michel Sanchez, pentru că dorea să-i afle părerea şi ce aşteaptă de la el. În sensul respectiv, a subliniat că primele contacte cu antrenorul născut la Madrid au fost spectaculoase.

Ter Stegen a adăugat că vrea să joace şi este gata să fie titular în meciul de luni împotriva lui Getafe de pe Montilivi, dar a subliniat că are cel mai mare respect pentru ceea ce a făcut Paulo Gazzaniga la Girona şi i-a mulţumit portarului argentinian şi întregului vestiar pentru primirea lor, spunând că se simte ca acasă.

„Sosirea a fost incredibil de plăcută, cu adevărat minunată. Veteranii mi-au făcut integrarea super uşoară”, a spus germanul.

Situația portarului german



Ter Stegen (33 ani), care a stat departe de gazon în prima parte a sezonului din cauza unei accidentări la spate, care a necesitat o intervenţie chirurgicală, este în prezent recuperat, dar şi-a pierdut statutul de titular la Barca, în ciuda faptului că este căpitanul tradiţional al echipei „blaugrana”, liderul din La Liga.

El a acceptat să fie cedat la Girona, echipă aflată pe locul 11 în liga spaniolă, pentru a beneficia de minute de joc în vederea Cupei Mondiale din vară, unde speră să participe alături de selecţionata Germaniei.

Goalkeeperul german este legat prin contract până în 2028 de FC Barcelona, club care l-a recrutat în 2014, de la Borussia Moenchengladbach.

Marc-Andre ter Stegen a câştigat cinci titluri de campion al Spaniei, Liga Campionilor, Supercupa Europei şi Cupa Mondială a Cluburilor cu FC Barcelona, între alte trofee.

Agerpres

