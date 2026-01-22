Nou-promovata din Pitești a bifat până acum 37 de puncte în sezonul regulat, în 22 de etape, cu 11 victorii, patru rezultate de egalitate și șapte înfrângeri înregistrate.



Basarab Panduru laudă un antrenor din Superliga: ”A făcut o treabă foarte bună”



În etapa #22, FC Argeș a primit vizita celor de la FCSB la Mioveni, iar la capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Bogdan Andone a consemnat toate cele trei puncte după ce tabela de marcaj a indicat 1-0.



Basarab Panduru a ținut să-l laude pe Bogdan Andone pentru maniera în care a dirijat-o pe Argeș în prima parte a sezonului.



”Eu vreau să îl felicit pe Andone, a făcut o treabă foarte bună, repriza a doua și rezultatul i se datorează și lui. FCSB era condusă, trebuia să marcheze, și el a făcut echipa în așa fel încât nu a mai avut nicio ocazie FCSB, nu mai ajungea la poartă!



Asta înseamnă că FC Argeș a făcut ceva, pentru că nu a mișcat FCSB”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.



Bogdan Andone se află la Pitești din septembrie 2024, iar până acum și-a trecut în CV 51 de apariții pe banca lui FC Argeș, alături de o medie de 1,88 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



