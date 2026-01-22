”Denisa Ştefania Şandru este una dintre cele mai valoroase portăriţe ale handbalului românesc, cu o carieră construită pas cu pas prin muncă, perseverenţă şi performanţă la cel mai înalt nivel. La doar 16 ani, Denisa Şandru a debutat în handbalul de senioare pentru Rulmentul Braşov, confirmând potenţialul său imens. La nivel internaţional, Denisa Şandru a bifat prima participare la un turneu final cu echipa naţională de senioare la Campionatul Mondial de Handbal Feminin din 2011, desfăşurat în Brazilia. Alături de tricolore are prezenţe constante până în 2023 când s-a retras de la naţională”, transmite CSM Bucureşti.

După şapte sezoane petrecute la formaţia braşoveană, în 2017, Denisa Şandru a făcut pasul spre handbalul internaţional, transferându-se în Ungaria, la Siófok KC. Alături de clubul maghiar, a cunoscut succesul european, câştigând Cupa EHF în 2019. În acelaşi an, a revenit în România şi a semnat cu CSM Bucureşti, iar în aprilie 2021 s-a transferat la Rapid Bucureşti.

”Sunt bucuroasă să va anunţ ca după 5 ani mă voi întoarce la CSM Bucureşti. Aştept cu nerăbdare să închei perioada de recuperare cu bine şi să revin mai puternică pentru a lupta împreună în îndeplinirea obiectivelor. Să ne revedem cu bine şi să ne putem bucura alături de fanii de reuşitele echipei! Hai, CSM!”, a declarat Denisa Şandru la semnarea contractului.

