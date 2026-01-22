Premier League „vânează” un puști de la Genoa! 18 milioane de euro pentru înlocuitorul lui Mateta

Premier League „vânează” un puști de la Genoa! 18 milioane de euro pentru înlocuitorul lui Mateta Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Un jucător de la Genoa, urmărit de Crystal Palace.

TAGS:
Jeff EkhatorCrystal PalaceGenoa
Din articol

Crystal Palace și-a îndreptat atenția către Jeff Ekhator, atacantul celor de la Genoa, pe care vrea să-l transfere de urgență dacă negocierile cu prima opțiune de pe listă vor eșua definitiv.

Echipa antrenată de Oliver Glasner caută disperată soluții ofensive în această fereastră de mercato, mai ales că Jean-Philippe Mateta își dorește să plece de pe Selhurst Park. Deși englezii au bătut palma cu Sidiki Cherif în privința salariului, nu reușesc să ajungă la un numitor comun cu francezii de la Angers în privința sumei de transfer.

În acest context tensionat, jurnalistul Ben Jacobs transmite că Palace l-a identificat pe Jeff Ekhator drept alternativa ideală. Italianul de 19 ani, crescut chiar în academia „Grifonului”, este văzut ca un pariu de viitor, iar Genoa este dispusă să-l cedeze. Prețul fixat de italieni se învârte în jurul sumei de 18 milioane de euro, o sumă considerabilă pentru un jucător a cărui cotă de piață este estimată momentan la 7 milioane de euro.

Potențial uriaș pentru Premier League

Oliver Glasner crede că fizicul lui Ekhator, care măsoară 1,88 metri, îl recomandă pentru stilul dur și intens din Premier League. Tânărul vârf a adunat deja 17 prezențe în Serie A în actuala stagiune 2025-2026, reușind să marcheze de trei ori în toate competițiile, un progres vizibil față de sezonul precedent.

Timpul nu este însă de partea londonezilor. Perioada de transferuri se închide pe 2 februarie, iar Palace trebuie să acopere rapid golul lăsat de o eventuală plecare a lui Mateta, care a marcat 8 goluri în actuala ediție de campionat. Ekhator mai are contract cu Genoa până în vara lui 2029, dar perspectiva de a juca în Anglia și de a lupta pentru un loc de titular ar putea cântări decisiv în alegerea sa.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un șofer din Viena a fost sancționat pentru că a lăsat motorul pornit ca să dezghețe geamurile. Ce amendă a primit
Un șofer din Viena a fost sancționat pentru că a lăsat motorul pornit ca să dezghețe geamurile. Ce amendă a primit
ARTICOLE PE SUBIECT
Ce bijuterie! Fotbalistul și-a surprins soția cu un cadou de sute de mii de euro
Ce bijuterie! Fotbalistul și-a surprins soția cu un cadou de sute de mii de euro
Marc-Andre ter Stegen, confesiune despre plecarea de la Barcelona: „Îţi dai jos greutatea de pe umeri”
Marc-Andre ter Stegen, confesiune despre plecarea de la Barcelona: „Îţi dai jos greutatea de pe umeri”
Basarab Panduru laudă un antrenor din Superliga: ”A făcut o treabă foarte bună”
Basarab Panduru laudă un antrenor din Superliga: ”A făcut o treabă foarte bună”
ULTIMELE STIRI
Dinamo Zagreb - FCSB, meci crucial pentru calificarea în primăvara Europa League, de la 22:00! Echipele de start
Dinamo Zagreb - FCSB, meci crucial pentru calificarea în primăvara Europa League, de la 22:00! Echipele de start
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt! Cum arată primul ”11” al lui FCSB la Zagreb
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt! Cum arată primul ”11” al lui FCSB la Zagreb
Real Madrid riscă să fie sancționată în instanță în urma concertului susținut de Taylor Swift. Acuzația adusă
Real Madrid riscă să fie sancționată în instanță în urma concertului susținut de Taylor Swift. Acuzația adusă
Acuzații grave la Euro 2026! Portughezii au răbufnit după eșecul cu Germania: „Dacă vorbesc, sunt în pericol”
Acuzații grave la Euro 2026! Portughezii au răbufnit după eșecul cu Germania: „Dacă vorbesc, sunt în pericol”
România a pierdut cu Muntenegru în ultimul joc de la Europeanul de polo! Pe ce loc au terminat tricolorii
România a pierdut cu Muntenegru în ultimul joc de la Europeanul de polo! Pe ce loc au terminat tricolorii
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Transferul lui Drăgușin, decis în ultimele momente din mercato: ”Photo finish”

Transferul lui Drăgușin, decis în ultimele momente din mercato: ”Photo finish”

Reacția presei din Olanda după ce PSV și Dennis Man au încasat trei goluri de la Newcastle în Champions League

Reacția presei din Olanda după ce PSV și Dennis Man au încasat trei goluri de la Newcastle în Champions League

Nota primită de Dennis Man după ce PSV a fost demolată de Newcastle în UEFA Champions League

Nota primită de Dennis Man după ce PSV a fost demolată de Newcastle în UEFA Champions League

Sorana Cîrstea, învinsă de Naomi Osaka, după un final dramatic. Ce i-a reproșat românca japonezei, la fileu

Sorana Cîrstea, învinsă de Naomi Osaka, după un final dramatic. Ce i-a reproșat românca japonezei, la fileu

Apune era CSM București? Echipa din Ardeal care a urcat pe locul 1 în Liga Florilor

Apune era CSM București? Echipa din Ardeal care a urcat pe locul 1 în Liga Florilor



Recomandarile redactiei
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt! Cum arată primul ”11” al lui FCSB la Zagreb
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt! Cum arată primul ”11” al lui FCSB la Zagreb
Acuzații grave la Euro 2026! Portughezii au răbufnit după eșecul cu Germania: „Dacă vorbesc, sunt în pericol”
Acuzații grave la Euro 2026! Portughezii au răbufnit după eșecul cu Germania: „Dacă vorbesc, sunt în pericol”
Florinel Coman, spectacol în Golf: Două goluri împotriva fostei echipe a lui Cosmin Olăroiu
Florinel Coman, spectacol în Golf: Două goluri împotriva fostei echipe a lui Cosmin Olăroiu
Transferul lui Drăgușin, decis în ultimele momente din mercato: ”Photo finish”
Transferul lui Drăgușin, decis în ultimele momente din mercato: ”Photo finish”
Olimpiu Moruțan, mesaj pe rețelele sociale la câteva ore după ce a aterizat la București ca să semneze cu Rapid
Olimpiu Moruțan, mesaj pe rețelele sociale la câteva ore după ce a aterizat la București ca să semneze cu Rapid
Alte subiecte de interes
Jucătorul lui Dan Șucu, OUT astăzi din cantonamentul naționalei!
Jucătorul lui Dan Șucu, OUT astăzi din cantonamentul naționalei!
Genoa lui Dan Șucu, aproape de un rezultat mare cu campioana Napoli!
Genoa lui Dan Șucu, aproape de un rezultat mare cu campioana Napoli!
Clasamentul suporterilor din Premier League. Atmosfera de pe Anfield e pe locul 1, Manchester City nu prinde Top 5
Clasamentul suporterilor din Premier League. Atmosfera de pe Anfield e pe locul 1, Manchester City nu prinde Top 5
Englezii dezvăluie ce a vrut să facă Postecoglou în cazul lui Drăgușin: "Probabil fanii ar fi înnebunit!"
Englezii dezvăluie ce a vrut să facă Postecoglou în cazul lui Drăgușin: "Probabil fanii ar fi înnebunit!"
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
CITESTE SI
GALERIE FOTO cu ”bogații” planetei, care se află la Forumul Economic Mondial Davos 2026

stirileprotv GALERIE FOTO cu ”bogații” planetei, care se află la Forumul Economic Mondial Davos 2026

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un restaurant din Viena a introdus o taxă de 25 de euro pentru clienții cu acest „un obicei prost”. La ce se referă

stirileprotv Un restaurant din Viena a introdus o taxă de 25 de euro pentru clienții cu acest „un obicei prost”. La ce se referă

ICE a reținut un copil de 5 ani la întoarcerea de la grădiniță. Puterea agenției a ajuns de neimaginat

stirileprotv ICE a reținut un copil de 5 ani la întoarcerea de la grădiniță. Puterea agenției a ajuns de neimaginat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
(RO) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!