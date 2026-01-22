Premier League „vânează” un puști de la Genoa! 18 milioane de euro pentru înlocuitorul lui Mateta

Crystal Palace și-a îndreptat atenția către Jeff Ekhator, atacantul celor de la Genoa, pe care vrea să-l transfere de urgență dacă negocierile cu prima opțiune de pe listă vor eșua definitiv.



Echipa antrenată de Oliver Glasner caută disperată soluții ofensive în această fereastră de mercato, mai ales că Jean-Philippe Mateta își dorește să plece de pe Selhurst Park. Deși englezii au bătut palma cu Sidiki Cherif în privința salariului, nu reușesc să ajungă la un numitor comun cu francezii de la Angers în privința sumei de transfer.



În acest context tensionat, jurnalistul Ben Jacobs transmite că Palace l-a identificat pe Jeff Ekhator drept alternativa ideală. Italianul de 19 ani, crescut chiar în academia „Grifonului”, este văzut ca un pariu de viitor, iar Genoa este dispusă să-l cedeze. Prețul fixat de italieni se învârte în jurul sumei de 18 milioane de euro, o sumă considerabilă pentru un jucător a cărui cotă de piață este estimată momentan la 7 milioane de euro.

