Laurențiu Reghecampf a depășit toate recordurile personale, în acest sezon, în materie de călătorii! Pentru că Al-Hilal Omdurman din Sudan e o formație care „se mută cu cortul“.

Fără avantajul terenului propriu din cauza războiului din Sudan, gruparea arabă și-a stabilit cartierul general, la Kigali, în Rwanda. Iar împunătorul stadion „Amahoro“ a devenit „casa“ albaștrilor. Chiar și așa, „Reghe“ și elevii săi au fost nevoiți să parcurgă distanțe mari. Atât în Rwanda, pentru meciurile din prima ligă, cât și la nivel continental pentru confruntările din Champions League. La acest al doilea capitol, o călătorie cu peripeții a fost până în Pretoria pentru meciul cu sud-africanii de la Mamelodi Sundowns. Cu acest prilej, Al-Hilal Omdurman a făcut peste 20 de ore pe drum!

Reghecampf și-a băgat echipa în cantonament în Casablanca

Acum, Al-Hilal Omdurman are de jucat cea mai importantă dublă din acest început de an. Pentru că va întâlni Renaissance de Berkane, în sferturile Champions League. Prima manșă va fi, în Maroc, pe 15 martie. Returul de la Kigali e programat pentru 22 martie.

Având în vedere problemele logistice pe care le-a tot întâlnit, de când e la cea mai populară formație din Sudan. Reghecampf și-a învățat „lecția“. Drept urmare, a cerut ca ultimul meci din campionat, înaintea dublei cu Renaissance de Berkane, să se joace pe 3 martie, în loc de 7.

Imediat după această întâlnire din Rwanda, „Reghe“ a pornit la drum cu echipa sa. Și a ajuns în Maroc de sâmbătă. Mai precis, în Casablanca, orașul care a dat numele celebrului film cu Humphrey Bogart și Ingrid Bergman. Aici, Al-Hilal Omdurman se folosește de facilitățile clubului Raja Casablanca.

Imaginile arată o atmosferă excelentă în cadrul lotului pregătit de Reghecampf. Antrenamentele sudanezilor, la Casablanca, vor continua până când echipa va porni, din nou, la drum. Al-Hilal Omdurman va merge, mai întâi, până în orașul Oujda, de unde va lua autocarul până la Berkane, pentru ultima parte a călătoriei, una de 60 de kilometri.

Dacă va trece de Renaissance de Berkane, în această dublă, Al-Hilal Omdurman va reveni în semifinalele Champions League după 11 ani.