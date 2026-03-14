Antrenorul roș-albaștrilor a fost întrebat printre altele și despre amenzile de la FCSB, pe care Gigi Becali le-a impus pentru actele de indisciplină pe teren.

Mirel Rădoi, anunț despre amenzile de la FCSB: ”S-ar putea să le plătesc eu un cartonaș sau două!”

Finanțatorul de la FCSB a fost nemulțumit de faptul că jucătorii protestează în fața arbitrilor și primesc multe cartonașe galbene, motiv pentru care a decis ca fiecare jucător sancționat să plătească 10.000 de euro.

Întrebat despre acest aspect, Mirel Rădoi a mărturisit că ar putea exista situații în care chiar el să le ceară jucătorilor să meargă și să pună presiune asupra arbitrilor, moment în care ar putea fi nevoit să le achite personal amenzile pentru cartonașele galbene.

”(n.r. Se vor mai plăti cartonașele galbene luate pentru vociferări la adresa arbitrului?) Depinde, dacă noi avem informații că arbitrul este instabil emoțional, s-ar putea să vină și de la mine o discuție în sensul ăsta, să le plătesc eu un cartonaș sau două să se ducă să facă presiune. Dar asta doar dacă vom fi dezavantajați clar.

(n.r. – Să nu vă cheme la Comisii) Nu facem altceva decât ca jucătorii să se ducă să facă presiune, nu să injure, pentru că atunci apar cartonașe roșii. Nu ai voie să te duci în alergare, poate fi interpretat un gest nesportiv. Dacă vor veni 3-4, probabil și arbitrul va simți o tensiune. Dar acum sunt foarte puțini arbitrii care suferă din punct de vedere emoțional. Înainte erau foarte mulți, acum sunt din ce în ce mai puțini”, a spus Rădoi la conferința de presă.