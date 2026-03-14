Verdict despre numirea lui Rădoi la FCSB: ”Gigi Becali va face asta”

Campioana României a încheiat play-off-ul pe locul 7 cu 46 de puncte. 13 victorii, șapte rezultate de egalitate și 10 înfrângeri a înregistrat clubul patronat de Gigi Becali în sezonul regulat.

În play-out, FCSB va debuta în premieră contra lui Metaloglobus București duminică seară, de la ora 20:30.

Ilie Stan, fost antrenor la FCSB în 2011/12, crede că Gigi Becali o să-l lase pe Mirel Rădoi să aibă libertate deplină la gruparea roș-albastră. Tehnicianul are un singur obiectiv la campioana României: accederea în cupele europene.

FCSB o poate face dacă termină play-out-ul pe una dintre primele două poziții, joacă baraj cu echipa din clasament, apoi cu locul 3 din play-off

”E normal ca Rădoi să-și dorească revenirea în circuit. Cu atât mai mult că este vorba despre FCSB, este și rudă cu Gigi Becali. Am înțeles că este vorba doar despre acest play-out și să califice echipa în cupele europene. Este un lucru bun pentru suporteri, își doreau mult să vină un fost stelist la echipă.

Gigi Becali îl va lăsa să-și facă treaba, altfel va fi foarte greu. Rădoi are o relație bună cu MM, se cunosc și trebuie să tragă toți la aceeași căruță. Este exact ceea ce mi s-a întâmplat și mie la FCSB, după Ronny Levy. Să-l lase până în vară și apoi să vadă ce va face. Dacă se va implica la echipă sau nu.

E greu să ai rezultate când decizi tot timpul ce echipă folosești, ce schimbări. Cred că se calificau în play-off dacă se făcea această schimbare”, a spus Ilie Stan, potrivit digisport.