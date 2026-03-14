După ce a redresat situația echipei de pe Cluj Arena și a obținut calificarea în play-off-ul Superligii în această primăvară a anului 2026, Cristiano Bergodi a scos în evidență aportul semnificativ al lui Andrei Coubiș. În vârstă de 22 de ani, fostul căpitan al formației U20 de la AC Milan s-a impus rapid ca un pilon de bază în defensiva „șepcilor roșii”.

Impact imediat în fotbalul românesc

Tehnicianul a subliniat că experiența acumulată în Italia îl ajută enorm pe stoper, echipa înregistrând cifre excelente în defennsivă de la intrarea acestuia pe teren. Bergodi este convins că tânărul fotbalist reprezintă o soluție viabilă pentru prima reprezentativă a României.

„I-am acordat încredere. Se vede, e un jucător, nu cred numai eu, cred că vede toată lumea, e un jucător important. Din punct de vedere fizic e extraordinar şi are acest simţ tactic, a lucrat în Italia şi cred eu că l-a ajutat mult, a făcut junioratul acolo, cu echipele din Italia, şi asta e foarte important pentru un fundaş. Ne-a luat ochii, nu era cunoscut în România. Repet, a jucat mult în Italia, a venit şi îmi place. E un jucător important. I-am dat încredere. De când a venit am luat puţine goluri, suntem acum, împreună cu Craiova, cea mai bună defensivă şi asta mă bucură. Deja are caracteristici foarte bune din punct de vedere fizic şi tehnic. Îl văd ca pe un jucător care poate ajunge la naţională. Să fie întotdeauna modest şi umil, poate fi un atu pentru noi, are un viitor strălucit, important e să nu se piardă. Dintre fundaşii centrali pe care i-am antrenat, e unul dintre cei mai buni, intră în top 5 apărători pe care i-am antrenat în ultimii 20 de ani în România”, a spus Cristiano Bergodi.

La nivel statistic, fundașul a strâns opt prezențe în tricoul echipei clujene în actualul sezon, meciuri în care a marcat două goluri și a furnizat o pasă decisivă. Potrivit specialiștilor de la transfermarkt.com, jucătorul este evaluat în prezent la 100.000 de euro.