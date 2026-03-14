FC Barcelona a anunţat că mijlocaşul Gavi, în vârstă de 21 de ani, care a suferit o accidentare gravă la genunchiul drept în august 2025, ”a primit autorizaţia medicală” şi este ”disponibil pentru meciul de duminică împotriva celor de la Sevilla”.

Gavi, gata de acțiune la Barcelona

FC Barcelona a făcut anunțul pe rețelele sociale: ”Numărul nostru 6 s-a întors”.

Gavi, care a jucat în 155 de meciuri pentru Barca de la debutul său profesionist în 2021, a făcut deplasarea la Newcastle pentru prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor (1-1), dar nu primise încă autorizaţia medicală.

În acest sezon, a jucat doar două meciuri, primele două în La Liga, împotriva lui Mallorca şi Levante în august, înainte de a suferi o accidentare.