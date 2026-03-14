În lupta directă pentru ultimul loc s-au aflat Steaua București și ASA Târgu Mureș. Echipa din Ghencea și-a făcut treaba și a învins-o cu 3-1 pe Politehnica Iași, în timp ce ASA Târgu Mureș s-a încurcat în deplasare și a scos un egal cu Sepsi OSK.

Înaintea ultimei etape, cele două formații aveau câte 36 de puncte, însă Steaua avea avantajul rezultatelor directe, după victoria cu 2-1 în fața celor de la ASA Târgu Mureș. Astfel, chiar și în cazul unei egalități de puncte, echipa din Ghencea ar fi terminat mai sus în clasament.

Clasamentul final al sezonului regulat

Corvinul Hunedoara – 53 puncte

Sepsi OSK – 44 puncte

Chindia Târgoviște – 39 puncte

FC Bihor – 39 puncte

FC Voluntari – 39 puncte

Steaua București – 39 puncte

Mai multe dintre echipele din campionat nu au drept de promovare în prima ligă, printre acestea numărându-se CS Dinamo București, CS Tunari, CSM Olimpia Satu Mare, CS Gloria Bistrița, CS Afumați, CSM Slatina, CSC Șelimbăr și CSC Dumbrăvița.

Dintre cele calificate în play-off, doar CSA Steaua nu poate promova în „A”. Clubul este în continuare de drept public și nu a finalizat reorganizarea în privat.