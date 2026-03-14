Presa din Spania scrie că pe Camp Nou se lucrează intens atât la lista de achiziții, cât și la cea a plecărilor. Potrivit RadioMarca, fundașul stânga Alejandro Balde (22 de ani) are șanse mici să continue la formația catalană.

Primul jucător la care va renunța FC Barcelona în vară

Potrivit sursei citate, Alejandro Balde ar urma să fie scos la vânzare la finalul acestui sezon. Catalanii nu sunt foarte mulțumiți de evoluțiile apărătorului, astfel că acesta nu va mai primi prea multe șanse pe Camp Nou.

Presa din Spania l-a criticat foarte dur pe Balde după umilința din Cupa Regelui, unde Atletico Madrid s-a impus cu 4-0 împotriva celor de la FC Barcelona. Jurnaliștii l-au numit "găină fără cap" după acel duel.

Fundașul este momentan indisponibil, după ce s-a accidentat în returul cu Atletico Madrid. Catalanii s-au impus cu 3-0 în retur, însă nu au reușit să întoarcă scorul din tur și au ratat calificarea în finală.

Alejandro Balde, un produs al academiei

Jucătorul Alejandro Balde s-a născut la Barcelona și a evoluat până acum doar pentru gruparea "blaugrana".

Fundașul a fost promovat în 2022 în prima echipă a catalanilor. Până acum, Balde a strâns 160 de meciuri la prima echipă. El are la activ inclusiv trei goluri și 21 de pase decisive.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a lui Alejandro Balde se ridică la 60 de milioane de euro. Puștiul mai are contract cu FC Barcelona până la 30 iunie 2028.