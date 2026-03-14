Campioana ultimelor două sezoane va debuta în play-out-ul din Superliga României împotriva celor de la Metaloglobus București.

Partida se va disputa duminică, 15 martie, de la ora 20:30, pe Arena Națională și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Mihai Lixandru e suspendat și ratează meciul cu Metaloglobus

Mihai Lixandru nu va putea evolua în acest meci, după ce a primit al patrulea cartonaș galben al sezonului în partida cu Universitatea Cluj. Celelalte avertismente au venit în duelurile cu Dinamo București, Rapid București și FC Botoșani.

Antrenorul FCSB a confirmat absența la conferința de presă premergătoare jocului: „Îi avem (n.r - indisponibili) doar pe Ngezana, Cercel și Ofri Arad care are o mică problemă la gleznă. Lixandru este suspendat, în rest toți jucătorii sunt valizi”, a declarat Mirel Rădoi.

În actuala stagiune, Mihai Lixandru a adunat 37 de meciuri pentru FCSB în toate competițiile, în care a marcat 4 goluri și a oferit 3 pase decisive.

Potrivit Transfermarkt, mijlocașul are în prezent o cotă de piață de 1,2 milioane de euro.