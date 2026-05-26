Mihai Rotaru a spus tot despre plecarea lui Ștefan Baiaram

Universitatea Craiova a încheiat sezonul cu eventul, însă unul dintre cele mai discutate subiecte din Bănie rămâne viitorul lui Ștefan Baiaram.

Mihai Rotaru a vorbit deschis despre situația winger-ului de 23 de ani și a explicat prin ce a trecut jucătorul în ultimele luni, după oferta uriașă primită din Turcia.

La începutul stagiunii, Istanbul Bașakșehir i-a oferit lui Baiaram un contract de aproape un milion de euro pe sezon, iar mutarea părea foarte aproape.

„Este un băiat extraordinar. A trecut prin niște șocuri. Avea ofertă de aproape un milion de euro pe an de la Bașakșehir și atunci s-a creat o nebunie în jurul lui. Nu este ușor la 22 de ani să treci prin asemenea momente”, a spus Mihai Rotaru la Fanatik.

Finanțatorul oltenilor a explicat că jucătorul a avut nevoie de timp pentru a se reechilibra mental, mai ales după tensiunile apărute în jurul său pe parcursul sezonului.

Mai mult, Rotaru a negat informațiile potrivit cărora Baiaram ar fi deja cu gândul la plecare și a transmis că fotbalistul va continua la Craiova, cel puțin pentru moment.

„În momentul ăsta este focusat sută la sută pe Universitatea Craiova. Nu există oferte pentru niciun jucător”, a spus patronul oltenilor.

Cotat la 4,5 milioane de euro, Ștefan Baiaram a avut unul dintre cele mai bune sezoane ale carierei. În cele 50 de meciuri disputate, winger-ul a marcat 12 goluri și a oferit șase pase decisive.

