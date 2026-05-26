Mihai Rotaru a vorbit deschis despre situația winger-ului de 23 de ani și a explicat prin ce a trecut jucătorul în ultimele luni, după oferta uriașă primită din Turcia.

Mihai Rotaru a spus tot despre plecarea lui Ștefan Baiaram

La începutul stagiunii, Istanbul Bașakșehir i-a oferit lui Baiaram un contract de aproape un milion de euro pe sezon, iar mutarea părea foarte aproape.

„Este un băiat extraordinar. A trecut prin niște șocuri. Avea ofertă de aproape un milion de euro pe an de la Bașakșehir și atunci s-a creat o nebunie în jurul lui. Nu este ușor la 22 de ani să treci prin asemenea momente”, a spus Mihai Rotaru la Fanatik.

Finanțatorul oltenilor a explicat că jucătorul a avut nevoie de timp pentru a se reechilibra mental, mai ales după tensiunile apărute în jurul său pe parcursul sezonului.