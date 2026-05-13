La 9 luni după ce a semnat cu Al-Hilal Omdurman din Sudan, tehnicianul român a fost nevoit să ia o decizie destul de riscantă.

Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a preluat cea mai iubită formație din Sudan, în august 2025, semnând contractul la Port Sudan. 

După prezentarea sa oficială, în orașul aflat la 800 de kilometri de capitala Khartoum, „Reghe“ dus a fost! Pentru că a părăsit Sudan, o țară aflată într-o situație înfiorătoare după cum Sport.ro a descris aici, și nici n-a mai fost nevoit să se întoarcă acolo. 

Al-Hilal Omdurman și-a stabilit cartierul general, la Kigali, în Rwanda, iar Reghecampf a fost scutit de calvarul vieții din Sudan. 

Reghecampf și echipa sa pleacă din Rwanda

Spre norocul fostului antrenor al FCSB-ului, în Sudan, fotbalul a fost oprit din cauza războiului civil care a făcut ravagii. Inclusiv înainte de instalarea lui „Reghe“ la Al-Hilal Omdurman, echipa a participat într-un alt campionat decât cel local. În campania 2024-2025, Al-Hilal a evoluat în prima ligă din Mauritania. După venirea lui Reghecampf, echipa s-a înscris în campionatul din Rwanda, pe care l-a și câștigat, în această săptămână.

Între timp însă, din ianuarie 2026, prima ligă sudaneză s-a reluat. Într-o primă fază, „Reghe“ a fost scutit de o deplasare periculoasă în Sudan. Pentru că echipa era deja angrenată în campionatul din Rwanda. Drept urmare, conducerea clubului a luat decizia de a trimite formația secundă la întrecerea din Sudan. Iar Al-Hilal Omdurman B s-a descurcat foarte bine în sezonul regulat, terminând pe primul loc.

Apoi însă, Reghecampf a aflat decizia șefilor săi. Concret, românul a fost informat că play-off-ul întrecerii din Sudan va fi abordat de prima echipă a celor de la Al-Hilal Omdurman. În aceste condiții, tehnicianul român a jucat, astăzi, ultima partidă din Rwanda: 2-1 cu Gasogi United. În cele două etape rămase din campionatul acestei țări, Al-Hilal Omdurman va folosi garnitura secundă.

Presa africană a anunțat că, după partida Al-Hilal Omdurman - Gasogi United (2-1) de astăzi, Reghecampf și elevii săi vor porni la drum. Destinația: Khartoum, capitala Sudanului. Aici, se va desfășura play-off-ul campionatului intern.

Prima echipă a lui Al-Hilal Omdurman va porni spre Khartoum, joi, la bordul unui avion privat. Laurențiu Reghecampf a fost convins să folosească prima echipă în play-off-ul întrecerii din Sudan. Echipa a doua a fost lăsată în Rwanda, ca să încheie campionatul de aici. În ultima sa conferință, Laurențiu Reghecampf a spus că va ataca titlul și în Sudan, după cel pe care tocmai l-a câștigat, în Rwanda. În primul său meci din Sudan, Al-Hilal Omdurman va intra pe teren, sâmbătă, în compania celor de la Al-Falah“, a scris presa africană.

Imaginile de mai sus, cu orașul Khartoum, demonstrează unde va ajunge Laurențiu Reghecampf pentru cea mai riscantă aventură fotbalistică a vieții sale de până acum.

