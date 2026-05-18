De ce i-a fost frică lui Laurențiu Reghecampf n-a scăpat! Pentru că, în momentul semnării contractului cu Al-Hilal Omdurman, în august 2025, românul a intrat pe un teritoriu necunoscut, preluând o echipă provenită dintr-o țară „sfâșiată“ de război.

Și, totuși, într-o primă fază, cu excepția semnării contractului la Port Sudan, „Reghe“ a fost scutit de calvarul vieții într-o zonă periculoasă a lumii. Imediat după prezentarea sa oficială, românul a părăsit Sudan și, ulterior, a stabilit cartierul general al echipei sale, la Kigali, în Rwanda. Al-Hilal Omdurman s-a înscris în prima ligă din această țară și și-a jucat meciurile din Champions League, cele considerate pe teren propriu, tot aici.

Din păcate pentru Reghecampf, tot ce e frumos are și un final. Iar reluarea campionatului din Sudan în ianuarie 2026, după o întrerupere de trei ani, plus faptul că a câștigat titlul în Rwanda cu mai multe etape înainte de final, au devenit argumentele conducerii pentru ca Al-Hilal Omdurman să se întoarcă acasă.

Din acest weekend, Khartoum, capitala Sudanului, găzduiește meciurile din faza de play-off. În sezonul regulat, Al-Hilal Omdurman și-a folosit echipa B în întrecerea internă, prima echipă, condusă de „Reghe“, evoluând în Rwanda. Acum, rolurile s-au inversat. Cu consecințe nu tocmai fericite pentru tehnicianul român!