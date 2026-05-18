FOTO ȘI VIDEO Coșmarul lui Reghecampf: fotbal printre capre și ruine! Imaginile sosite din Sudan, terifiante

Publicitate
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

La 50 de ani, fostul antrenor al FCSB-ului traversează cea mai dură experiență profesională de care a avut parte vreodată!

TAGS:
Laurentiu ReghecampfAl-Hilal Omdurmansudanromanii din zona araba
Din articol

De ce i-a fost frică lui Laurențiu Reghecampf n-a scăpat! Pentru că, în momentul semnării contractului cu Al-Hilal Omdurman, în august 2025, românul a intrat pe un teritoriu necunoscut, preluând o echipă provenită dintr-o țară „sfâșiată“ de război.

Și, totuși, într-o primă fază, cu excepția semnării contractului la Port Sudan, „Reghe“ a fost scutit de calvarul vieții într-o zonă periculoasă a lumii. Imediat după prezentarea sa oficială, românul a părăsit Sudan și, ulterior, a stabilit cartierul general al echipei sale, la Kigali, în Rwanda. Al-Hilal Omdurman s-a înscris în prima ligă din această țară și și-a jucat meciurile din Champions League, cele considerate pe teren propriu, tot aici.

Din păcate pentru Reghecampf, tot ce e frumos are și un final. Iar reluarea campionatului din Sudan în ianuarie 2026, după o întrerupere de trei ani, plus faptul că a câștigat titlul în Rwanda cu mai multe etape înainte de final, au devenit argumentele conducerii pentru ca Al-Hilal Omdurman să se întoarcă acasă.

Din acest weekend, Khartoum, capitala Sudanului, găzduiește meciurile din faza de play-off. În sezonul regulat, Al-Hilal Omdurman și-a folosit echipa B în întrecerea internă, prima echipă, condusă de „Reghe“, evoluând în Rwanda. Acum, rolurile s-au inversat. Cu consecințe nu tocmai fericite pentru tehnicianul român!

Laurențiu Reghecampf a ajuns în Sudan, o țară distrusă de război

  • Khartoum4
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Reghecampf, deranjat de condițiile proaste din Sudan

Sport.ro a arătat aici în ce hal arată, în acest moment, arena celor de la Al-Hilal Omdurman. Dar meciurile din play-off-ul campionatului intern nu se joacă aici, în condițiile în care stadionul echipei lui „Reghe“ e, practic, o ruină!

Problema e că nici arena din Khartoum, unde Al-Hilal Omdurman a câștigat, sâmbătă, în prima etapă din play-off (4-0 cu Al-Falah) n-are condiții tocmai bune. Aici, aparențele înșală! Potrivit presei din Sudan, după partida din weekend, Reghecampf s-a plâns de starea gazonului, sub orice critică. În plus, românul e deranjat de faptul că, din cauza problemelor organizatorice, meciurile sunt programate în timpul zilei, pe niște temperaturi foarte mari. În fine, „Reghe“ a criticat și faptul că, potrivit deciziei autorităților fotbalistice din Sudan, echipele vor avea pauze de maxim 72 de ore între meciurile lor din play-off!

La toate aceste probleme se adaugă și situația dezolantă din Sudan. La acest capitol, imaginile sosite din Khartoum vorbesc de la sine.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
De ce a primit România doar 3 puncte din partea R. Moldova la Eurovision. Membră a juriului: „Au fost diferențe enorme”
De ce a primit România doar 3 puncte din partea R. Moldova la Eurovision. Membră a juriului: „Au fost diferențe enorme”
ARTICOLE PE SUBIECT
Cutremurător: primele imagini cu Reghecampf în Sudan! Cum arată stadionul, de noaptea minții!
Cutremurător: primele imagini cu Reghecampf în Sudan! Cum arată stadionul, de noaptea minții!
Horror! Reghecampf ajunge în „iadul“ de pe pământ: imaginile cu ce îl așteaptă, terifiante
Horror! Reghecampf ajunge în „iadul“ de pe pământ: imaginile cu ce îl așteaptă, terifiante
Laurențiu Reghecampf a cucerit un nou titlu! Performanță istorică bifată în exil alături de trupa Al-Hilal Omdurman
Laurențiu Reghecampf a cucerit un nou titlu! Performanță istorică bifată în exil alături de trupa Al-Hilal Omdurman
ULTIMELE STIRI
Starul descoperit de Hagi, la un pas de o rușine fotbalistică: e de nerecunoscut la doar 20 de ani!
Starul descoperit de Hagi, la un pas de o rușine fotbalistică: e de nerecunoscut la doar 20 de ani!
Reacția primarului Olguța Vasilescu după ce Craiova a luat titlul. Ce a realizat în timpul meciul cu U Cluj
Reacția primarului Olguța Vasilescu după ce Craiova a luat titlul. Ce a realizat în timpul meciul cu U Cluj
Cristi Chivu, surprins după ce a ridicat Scudetto: „Eu nu am vrut”
Cristi Chivu, surprins după ce a ridicat Scudetto: „Eu nu am vrut”
Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet
Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet
Se mai retrage Sorana Cîrstea? Tenismena a atins cea mai bună clasare din carieră în ierarhia WTA
Se mai retrage Sorana Cîrstea? Tenismena a atins cea mai bună clasare din carieră în ierarhia WTA
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi

Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi

Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"

Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"

Mirel Rădoi a revenit în țară!

Mirel Rădoi a revenit în țară!

Cum arată Carlos Fernandes la 46 de ani: portarul excentric de la FCSB

Cum arată Carlos Fernandes la 46 de ani: portarul excentric de la FCSB

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Chelsea, prim transfer surprinzător în era Xabi Alonso! Londonezii plătesc 55 de milioane de euro pentru portarul momentului

Chelsea, prim transfer surprinzător în era Xabi Alonso! Londonezii plătesc 55 de milioane de euro pentru portarul momentului



Recomandarile redactiei
Cristi Chivu, surprins după ce a ridicat Scudetto: „Eu nu am vrut”
Cristi Chivu, surprins după ce a ridicat Scudetto: „Eu nu am vrut”
Reacția primarului Olguța Vasilescu după ce Craiova a luat titlul. Ce a realizat în timpul meciul cu U Cluj
Reacția primarului Olguța Vasilescu după ce Craiova a luat titlul. Ce a realizat în timpul meciul cu U Cluj
Câți bani încasează Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova a reușit eventul
Câți bani încasează Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova a reușit eventul
Fabrizio Romano al arabilor anunță: „Iordănescu semnează!“. Fostul selecționer dă lovitura
Fabrizio Romano al arabilor anunță: „Iordănescu semnează!“. Fostul selecționer dă lovitura
Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"
Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"
Alte subiecte de interes
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
Răbdarea arabilor cu „arogantul“ Reghecampf s-a terminat: anunțul presei din Sudan
Răbdarea arabilor cu „arogantul“ Reghecampf s-a terminat: anunțul presei din Sudan
„Reghe“ îngrozește în Sudan: „Ce face românul ăsta aici?!“. Dezvăluirile arabilor, bulversante
„Reghe“ îngrozește în Sudan: „Ce face românul ăsta aici?!“. Dezvăluirile arabilor, bulversante
„Reghe“, altă problemă în Sudan: „Are două variante“
„Reghe“, altă problemă în Sudan: „Are două variante“
„Cutremur“ în Sudan: „Reghecampf poate pleca!“. Ce a cerut românul, șocant pentru arabi
„Cutremur“ în Sudan: „Reghecampf poate pleca!“. Ce a cerut românul, șocant pentru arabi
CITESTE SI
Alexandra Căpitănescu, show spectaculos în finala Eurovision 2026. Reacții după momentul României | FOTO & VIDEO

stirileprotv Alexandra Căpitănescu, show spectaculos în finala Eurovision 2026. Reacții după momentul României | FOTO & VIDEO

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Piesa care a câștigat Eurovision 2026, compusă și de un român. Cine a lucrat la „Bangaranga”, hitul Bulgariei cântat de DARA

stirileprotv Piesa care a câștigat Eurovision 2026, compusă și de un român. Cine a lucrat la „Bangaranga”, hitul Bulgariei cântat de DARA

„Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

stirileprotv „Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!