Gabriel Boldici, triplu campion cu Universitatea Craiova, povestește în exclusivitate pentru Sport.ro despre forța de speriat pe care o avea marea echipă din Bănie în anii 80.

Boldici a făcut parte din Craiova Maxima este singurul jucător din acea generație care a reușit să câștige de două ori eventul în carieră, în 1981 și 1991. Sorin Cîrțu l-a depășit la numărul de eventuri, însă acestea le-a obținut în trei ipostaze diferite: jucător (1981), antrenor (1991) și președinte (2026).

Echipa din acea perioadă era fenomenală, din ea făceau parte mari jucători ai României, printre care Lung (rivalul pe post al lui Boldici), Ungureanu, Negrilă, Tilihoi, Ștefănescu, Beldeanu, Balaci, Țicleanu, Crișan, Cîrțu și Cămătaru. „Știința” domina competițiile interne: în 1980 a luat titlul, în 1981 a reușit eventul (campionat + Cupa României), iar pe plan extern, în 1983, a ajuns în semifinalele Cupei UEFA, unde a fost eliminată de Benfica Lisabona după două rezultate de egalitate: 0-0 în Portugalia și 1-1 în Bănie.

Gabi Boldici dezvăluie că, în acea vreme, „când ieșeam pe tunelul de la stadionul nostru, erau echipe, jucători, care se rugau de noi să nu le dăm mai mult de două-trei, să nu se facă de râs”.

„Stadionul va fi plin și la anul”

Fostul portar a vorbit într-un recent interviu pentru Sport.ro despre atmosfera senzațională din acea perioadă, când stadionul avea o capacitate de 40.000 de locuri și era des arhiplin. Boldici face o paralelă și cu atmosfera de pe actualul stadion „Ion Oblemenco”: „N-ai văzut ce a fost acum, cu „U” Cluj? Îți dai seama ce înseamnă să joci cu 30.000 de spectatori în tribune? Cred că stadionul va fi plin și în campionatul viitor, și în cupele europene. Dacă băieții vor avea prestații bune, oamenii vor veni la fiecare meci”.

Boldici a fost titular în poarta Universității în sezonul 1979-1980, când oltenii au câștigat al treilea titlu din istorie, apârând în 33 de meciuri din cele 34 de etape (erau 18 echipe în Liga 1 și se juca doar în sistem tur-retur, fără play-off / play-out). Silviu Lung a fost bolnav de hepatită în acel an.

Boldici a bifat în total pentru „Știința” 152 de partide între anii 1976 și 1985 și între 1988 și 1993.