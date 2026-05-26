VIDEO Dublul campion cu Inter își scoate pălăria în fața lui Chivu: „Vă spun adevărul, chiar mă așteptam la asta!”

Cristi Chivu continuă să impresioneze în Italia.

Tehnicianul român a cucerit eventul în stagiunea 2025/26, după ce a câștigat atât titlul în Serie A, cât și Cupa Italiei, iar laudele pentru munca sa vin din toate direcțiile.

Printre cei care au vorbit despre succesul lui Chivu se numără și Stefano Sensi, fost mijlocaș al lui Inter, în prezent la Anorthosis, în Cipru. Italianul spune că nu a fost surprins de performanțele românului.

Fostul internațional italian a explicat că l-a cunoscut bine pe Chivu încă din perioada în care românul era la grupele de juniori și colabora cu staff-ul primei echipe a lui Inter.

„Vă spun adevărul, chiar mă așteptam la asta (n.r - la event). Am lucrat cu el când antrena Primavera și am văzut mereu cât de mult își dorește să crească. Este un antrenor foarte serios și un om corect. Mă bucur enorm pentru el”, a declarat Sensi pentru FC Inter News.

Chivu a preluat-o pe Inter în vara lui 2025, după un sezon dificil pentru nerazzurri, iar în doar un an a reușit să readucă echipa în topul Italiei. Românul a devenit astfel primul antrenor din istoria clubului care câștigă eventul chiar în sezonul de debut pe banca tehnică.

Stefano Sensi a evoluat pentru Inter între 2019 și 2024 și a cucerit cinci trofee alături de clubul milanez: două titluri în Serie A, o Cupă a Italiei și două Supercupe ale Italiei. În prezent, mijlocașul de 30 de ani joacă la Anorthosis, în Cipru, unde mai are contract încă un sezon.

