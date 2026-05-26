Tehnicianul român a cucerit eventul în stagiunea 2025/26, după ce a câștigat atât titlul în Serie A, cât și Cupa Italiei, iar laudele pentru munca sa vin din toate direcțiile.

Printre cei care au vorbit despre succesul lui Chivu se numără și Stefano Sensi, fost mijlocaș al lui Inter, în prezent la Anorthosis, în Cipru. Italianul spune că nu a fost surprins de performanțele românului.

Dublul campion cu Inter își scoate pălăria în fața lui Chivu

Fostul internațional italian a explicat că l-a cunoscut bine pe Chivu încă din perioada în care românul era la grupele de juniori și colabora cu staff-ul primei echipe a lui Inter.

„Vă spun adevărul, chiar mă așteptam la asta (n.r - la event). Am lucrat cu el când antrena Primavera și am văzut mereu cât de mult își dorește să crească. Este un antrenor foarte serios și un om corect. Mă bucur enorm pentru el”, a declarat Sensi pentru FC Inter News.