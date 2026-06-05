OFICIAL Primul transfer pentru Chivu după event! Anunțul făcut de Inter

Primul transfer pentru Chivu după event! Anunțul făcut de Inter Serie A
SPORT.RO
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Aleksandar Stankovic (20 de ani), mijlocaș central sârb, se întoarce la Inter Milano și va juca sub comanda lui Cristi Chivu.

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Aleksandar StankovicInter MilanoClub Bruggecristi chivu
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Inter a anunțat, vineri, că a activat clauza de răscumpărare a lui Aleksandar Stankovic de la Club Brugge. "Nerazzurrii" au plătit 23 de milioane de euro pentru a-l readuce la echipă pe fotbalistul vândut la clubul belgian cu 9,5 milioane de euro, vara trecută.

Aleksandar Stankovic, răscumpărat de Inter cu 23 de milioane de euro

Aleksandar Stankovic este fiul fostului mare fotbalist al lui Inter Dejan Stankovic, coleg cu Cristi Chivu inclusiv în sezonul istoric al triplei din 2010.

Stankovic, mijlocaș defensiv, vine după un sezon în care a câștigat titlul cu Club Brugge și a reușit 9 goluri și 5 pase decisive. A jucat inclusiv în Champions League, unde a marcat la victoriile cu Kairat Almaty (4-1) și Marseille (3-0).

În plus, Stankovic a fost desemnat cel mai bun tânăr fotbalist din campionatul Belgiei.

Stankovic a semnat un contract pe 5 sezoane cu Inter, însă Tuttomercatoweb scrie că sârbul ar putea fi vândut încă din această vară, mai multe echipe din Premier League, inclusiv Newcastle sau Brentford, arătându-se interesate de serviciile sale. 

"Va depinde mult ceea ce va decide Cristian Chivu în privința lotului pentru sezonul următor", este concluzia italienilor.

  • 8 meciuri și un gol are Stankovic la naționala de seniori a Serbiei. A debutat în octombrie 2025, la 20 de ani.
  • 21 de ani va împlini Stankovic pe 3 august
  • Aleksandar stankovic 6
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Chivu, despre Stankovic, în decembrie: "Sunt primul fan al lui"

Chiar dacă în sezonul recent încheiat nu a avut ocazia să joace sub comanda lui Cristi Chivu, Aleksandar Stankovic a fost antrenat de român la echipele de tineret ale lui Inter.

La finalul anului trecut, Chivu vorbea despre o posibilă revenire a jucătorului sârb născut la Milano.

"Sunt primul lui fan, alături de familia sa. Am avut norocul să-l antrenez și să-i transmit anumite valori. A avut curajul să taie cordonul ombilical. Își cunoaște ambițiile și interesul. El s-a născut cu culorile lui Inter în sânge, îl urmărim și mă bucură faptul că prestațiile îl fac să fie privit cu atenție", spunea Chivu.

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